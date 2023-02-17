سعر الفراخ.. أسعار الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 17-2-2023
أسعار الدواجن اليوم في مصر الجمعة 17-2-2023 هو الموضوع الأكثر بحثًا واهتمامًا على مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بعد الارتفاعات المتتالية لأسعارها.
أسعار الدواجن اليوم في مصر الجمعة 17-2-2023
نعرض في هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم في مصر الجمعة 17-2-2023 بمختلف أنواعها وأسعار طبق البيض اليوم.
أسعار الفراخ
الفراخ البيضاء 78 جنيها
الفراخ الساسو 97 جنيها
امهات بيضاء 65 جنيها
أحمر بياض أرضي 72 جنيها
أحمر بياض سلك 70 جنيها
كتكوت أبيض 28.50 جنيه
كتكوت ساسو 17 جنيها
كتكوت ساسو بيور 18 جنيها
كتكوت ساسو بيور 18 جنيها
كتكوت بلدي 8 جنيها
بيض أبيض 114 جنيها
بيض أحمر 115 جنيها
بيض بلدي 123 جنيها
سعر البيض
البيض الأحمر 129 جنيها
البيض الأبيض 128 جنيها
البيض البلدي 137 جنيها
أسعار البط
بط بغال جرموه عمر يوم 30 جنيها
بط مسكوفي عمر يوم 30 جنيها
بط فرنساوي عمر يوم 18.55 جنيه
بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيها
بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيها
بط مولار مستورد عمر 15 يوما 42 جنيها
لحم بط بلدي كيلو 85 جنيها
لحم بط مولار كيلو 78 جنيها
لحم بط فرنساوي كيلو 70 جنيها
لحم بط مسكوفي كيلو 90 جنيها
أسعار الرومي
رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها
رومي أبيض شهر / كيلو 125 جنيها
رومي برونزي شهر / 300 جرام 26 جنيها
رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيها
رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيها
أسعار الحمام
الحمام الكشكي 225 جنيها
الحمام الأسترالي 575 جنيها
حمام جمعيه سبق 3,500 جنيه
حمام جمعية 275 جنيها
زغاليل روماني 125 جنيها
حمام روماني أصفر 350 جنيها
حمام روماني 500 جنيه
الفرنساوي اللاحم 350 جنيها
زغليل زاجل 625 جنيها
سعر العلف
أعلاف نامي 21% 21150 جنيها
ناهي 19% 21150 جنيها
علف بادي نامي بروتين 21% 20400 جنيه
وعلف ست البيت 20600 جنيه
العلف البياض 19200 جنيه
علف الرومي 21000 إلى 22220 جنيهًا للطن
وعلف البط 20500 جنيه إلى 21200 جنيها
وعلف الأرانب 14600 جنيه إلى 15000 جنيه