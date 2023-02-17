سعر الفراخ.. أسعار الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 17-2-2023

أسعار الدواجن اليوم في مصر الجمعة 17-2-2023 هو الموضوع الأكثر بحثًا واهتمامًا على مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بعد الارتفاعات المتتالية لأسعارها.



أسعار الدواجن اليوم في مصر الجمعة 17-2-2023

نعرض في هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم في مصر الجمعة 17-2-2023 بمختلف أنواعها وأسعار طبق البيض اليوم.



أسعار الفراخ

الفراخ البيضاء 78 جنيها

الفراخ الساسو 97 جنيها

امهات بيضاء 65 جنيها

أحمر بياض أرضي 72 جنيها

أحمر بياض سلك 70 جنيها

كتكوت أبيض 28.50 جنيه

كتكوت ساسو 17 جنيها

كتكوت ساسو بيور 18 جنيها

كتكوت ساسو بيور 18 جنيها

كتكوت بلدي 8 جنيها

بيض أبيض 114 جنيها

بيض أحمر 115 جنيها

بيض بلدي 123 جنيها

سعر البيض

البيض الأحمر 129 جنيها

البيض الأبيض 128 جنيها

البيض البلدي 137 جنيها



أسعار البط

بط بغال جرموه عمر يوم 30 جنيها

بط مسكوفي عمر يوم 30 جنيها

بط فرنساوي عمر يوم 18.55 جنيه

بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيها

بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيها

بط مولار مستورد عمر 15 يوما 42 جنيها

لحم بط بلدي كيلو 85 جنيها

لحم بط مولار كيلو 78 جنيها

لحم بط فرنساوي كيلو 70 جنيها

لحم بط مسكوفي كيلو 90 جنيها

أسعار الرومي

رومي أبيض عمر يوم 70 جنيها

رومي أبيض شهر / كيلو 125 جنيها

رومي برونزي شهر / 300 جرام 26 جنيها

رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيها

رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيها

أسعار الحمام

الحمام الكشكي 225 جنيها

الحمام الأسترالي 575 جنيها

حمام جمعيه سبق 3,500 جنيه

حمام جمعية 275 جنيها

زغاليل روماني 125 جنيها

حمام روماني أصفر 350 جنيها

حمام روماني 500 جنيه

الفرنساوي اللاحم 350 جنيها

زغليل زاجل 625 جنيها



سعر العلف

أعلاف نامي 21% 21150 جنيها

ناهي 19% 21150 جنيها

علف بادي نامي بروتين 21% 20400 جنيه

وعلف ست البيت 20600 جنيه

العلف البياض 19200 جنيه

علف الرومي 21000 إلى 22220 جنيهًا للطن

وعلف البط 20500 جنيه إلى 21200 جنيها

وعلف الأرانب 14600 جنيه إلى 15000 جنيه