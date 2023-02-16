شعبة الدواجن توجه رسالة لـ«المنتجين»

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أنه يجب أن يكون هناك قرارات حاسمة، من أجل القضاء على أزمة الدواجن

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الخميس، أن جميع الجهات المعنية عليها أن تتكاتف مع الدولة فى هذه الفترة من أجل انخفاض أسعار الدواجن.

وكشف أن طن العلف بـ 22.5 ألف، الذرة بـ16 ألف والصويا بـ31 ألف، وأن المنتج يكسب، وعلى الجميع أن ينظر للمواطنين.

ولفت إلى أن الدولة رفعت الضريبة العقارية عن مزارع الدواجن، وهذا الأمر يجب أن يكون له رد على خفض الأسعار، معلقًا: "الدولة تقف بجوار المنتجين، وعلى الجميع أن يخفض الأسعار".

وأشار إلى أن المواطن له حق على الجميع، وأن هذا واجب قومي على منتجي الدواجن، وعلينا أن نخفض الأسعار.