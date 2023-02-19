الأحد 19 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأحد.. الأنبا مرقس يفتتح دورة «خادم مبدع» لتنمية مهارات خدام الكنيسة

الأنبا مرقس
الأنبا مرقس

أعلنت أكاديمية الفنون والثقافة بمطرانية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس عن فتح باب الاشتراك فى الدورة التدريبية الجديدة والتي تحمل شعار"خادم مبدع.. وسائل إيضاح".

يأتي ذلك تحت رعاية الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة ورئيس الأكاديمية، وتبلغ مدة الدورة 6 أسابيع، بمعدل يوم أسبوعيا وهو يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك بدءًا من اليوم 19 فبراير حتى 26 مارس 2023.

ومن جهة أخرى، نظمت كنيسة القديس مارمرقس الرسول والشهيد مارمينا بمدينة وندهوك عاصمة ناميبيا لقاءً روحيًا وترفيهيًا للأطفال، حضره نيافة الأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا والمشرف على دول ناميبيا، ومالاوي، وزيمبابوي، وبتسوانا.

شارك في ترتيب اللقاء إلى جانب كاهن الكنيسة الأب القس چون وصفي، مجموعة خدام من كنيستنا في الكويت.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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