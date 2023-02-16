موهوبو المشروع القومي «ستارز أوف إيجبيت» في وحده تدريبية خاصة تمهيدًا للانضمام لأحد الأندية الإسبانية

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفياً بالرئيس التنفيذي للمشروع القومي للموهوبين لكرة القدم "ستارز أوف إيجبت" عمرو مهنا، وذلك من أجل متابعة التدريبات والاختبارات الخاصة بكل من عبد الله عيد و كاراس عشري في ضوء تواجدهم في إسبانيا لخوض مجموعة من التدريبات والاختبارات الخاصة بالأندية الإسبانية كأفضل موهوبين تم انتقائهم واختيارهم من قبل المختصين والخبراء من الدوري الإسباني.

شهد اليوم الأول للثنائي عبدالله عيد وكاراس عشري في إسبانيا "موهوبي مشروع ستارز أوف إيجبيت"، تدريبات صباحية خفيفة، تبعها تدريبات مسائية مكثفة مع عناصر فريق ألكوبينداس 2010 صاحب المركز الثالث بعد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وبدأت اليوم تنفيذ وحدات تدريبية خاصة بالثنائي المصرى تمهيداً لوضع تقييم نهائي لهم وانضمامهم للنادي الإسباني.

ومن جانبه أوضح وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة حريصة خلال الفترة الحالية على التوسع في تنفيذ مشروعات اكتشاف الموهوبين في كرة القدم، مشيراً إلى أن مشروع “ستارز أوف إيجيبت” يمثل واحداً من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة وخاصة في ضوء تواجد مجموعة من الخبراء الأجانب يتولون التدريبات والاختبارات الخاصة بالموهوبين في كرة القدم، ويتم تنفيذه فى جميع المحافظات.

وأضاف وزير الرياضة أنه سيتم التوسع خلال الفترة المقبلة في تنفيذ مشروعات اكتشاف الموهوبين في كرة القدم من أجل تقديم أجيال واعدة للمنتخبات المصرية في مختلف المراحل العمرية.