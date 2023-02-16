الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد لطلبة الكليات العسكرية

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى حفل انتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية للدفعة 119 حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية، والتى تضم عددًا من الدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة، بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الإعلاميين والملحقين العسكريين.

بدأ الاحتفال بتقديم مجموعات من الطلبة المستجدين عرضًا رياضيًا تضمن تمرينات رياضية أساسية وغير نمطية وتمرينات باستخدام السلاح الشخصى أظهر مدى ما يتمتعون به من كفاءة بدنية عالية.

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واستعرض الطلبة مدى ما اكتسبوه خلال فترة الإعداد العسكرى من مهارات الاشتباك والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس، كما قدموا عرضًا للرماية من أوضاع مبتكرة تم تدريب الطلبة المستجدين عليها خلال فترة الإعداد العسكرى، أعقبه قيام الطلبة بتشكيل رقم الدفعة 119 حربية بأجسادهم.

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وقدمت مجموعات من الطلبة عرضًا لاجتياز الموانع بأشكالها المختلفة تعكس مدى ما يتمتعون به من لياقة بدنية عالية كما قدموا عرضًا للمهارات الفردية فى فك وتركيب الأسلحة فى أحوال الرؤية العادية والضعيفة والمنعدمة عكس المستوى المتميز للطلبة.

وتقديرًا لأبطال القوات المسلحة وقادتها المخلصين، تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان "قادة فى وجدان الأمة" من إعداد إدارة الشئون المعنوية يتضمن السيرة الذاتية للقادة العظام الذين أطُلقت أسماؤهم على الدفعات الجديدة، تلا ذلك عرض لمهارات التعليم الأولى باستخدام السلاح وعرض للموسيقات العسكرية.

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واختتم الاحتفال بالعرض العسكرى الذى شاركت فيه مجموعات من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية يتقدمهم حملة الأعلام، وفى ختام طابور العرض العسكرى نفذت مجموعات أخرى من الطلبة عرضًا للفروسية وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد وأعلن كبير معلمى الكلية الحربية نتيجة انتهاء فترة الإعداد العسكرى، كما تم تكريم عدد من الطلبة المتميزين تقديرًا لتفوقهم خلال فترة الإعداد العسكرى.

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم البناء واللا محدود للنهوض والتقدم بالعملية التعليمية وجميع النواحى الفنية والإدارية داخل جميع كليات الأكاديمية، مؤكدًا أن اختيار الطلبة تم بكل نزاهة وشفافية وفق معايير دقيقة لتحقيق التنافس الشريف بين أبناء الوطن، مشيرًا إلى الجهد المبذول لتحويل شخصية الطلبة المستجدين من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية.

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فى نهاية الاحتفال، ألقى وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة للطلبة الجدد، موجهًا الشكر لأسر الطلبة علي الجهد الذى بذلوه فى تنشئة هذا الجيل من أبناء الوطن على القيم والمبادئ الأصيلة لشعب مصر العظيم.

أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية داخل الكليات العسكرية باعتبارها ساحة للفكر العسكرى المتطور لإعداد وتأهيل أجيال قادرة على الابتكار والتطوير، موصيًا الطلبة بالحفاظ على لياقتهم البدنية واستعدادهم القتالى والاستفادة من المنظومات العلمية الحديثة التي وفرتها القوات المسلحة للمؤسسات التعليمية بهدف بناء الأجيال الجديدة القادرة على حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقرار شعبه العظيم.

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