الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أمسيات فنية وثقافية ومعارض تشكيلية.. أين تذهب هذا المساء؟

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

يحتشد اليوم الخميس الموافق 16 فبراير الجاري، بالعديد من الأمسيات الفنية والثقافية، ما بين حفلات إنشاد ديني، ومعارض تشكيلية وغيرها نستعرضها لكم في هذا التقرير.

تبدأ الفعاليات في الواحدة ظهرا، بمكتبة الإسكندرية، وعرض للفيلم الروائي الطويل “ثعلب الصحراء”.. قصة روميل. والفيلم من إنتاج عام 1951، ومن إخراج هنري هاثاواي، والفيلم يتناول أخطر أيام في حياة القائد العسكري الألماني الفيلد مارشال "إرفين رومل"، والذي عرف بلقب “ثعلب الصحراء”، لبراعته العسكرية في قيادة قواته داخل صحراء شمال أفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي الرابعة عصرا، يعقد في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الإسكندرية، ورشة مفتوحة مكثفة ومجانية للجمهور بعنوان "التعليق الصوتي"، تقدمها دعاء عصام، وهي معيدة بقسم الإذاعة والتليفزيون، كلية الإعلام جامعة القاهرة. 

تركز الورشة على التعريف بفن التعليق الصوتي وأساسياته وأنواعه المختلفة، حيث سيتم توضيح أساسيات التعليق الصوتي للمبتدئين وشرح تمارين الصوت والنفس وأهميتها، وكذلك توضيح المهارات اللازمة للتعليق الصوتي الاحترافي، بالإضافة إلى كيفية الربح من مهارة التعليق الصوتي.

ــ الاحتفال بذكرى الفنان “زكي رستم”

في سياق متصل، تحتضن قاعة السينما بمركز الحرية للإبداع بالأسكندرية، في السادسة من مساء اليوم الخميس، أمسية سينمائية لإحياء ذكري الفنان زكي رستم، من خلال عرض فيلمه “نهر الحب”، والذي يعرض أيضا في نفس التوقيت، بمركز طلعت حرب الثقافي، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بحي السيدة نفيسة بالقاهرة.

وفيلم “نهر الحب”، من بطولة زكي رستم، سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، عمر الشريف، فؤاد المهندس، عمر الحريري، زهرة العلا. والفيلم عن رواية الكاتب الروسي ليو تولستوي “انا كارنينيا”، من إنتاج عام 1960 وتبلغ مدة عرضه 140، ومن إخراج عز الدين ذو الفقار.

ــ  بيت السحيمى يستضيف أولى حفلات المنشد "مصطفى الشافعي"

كما يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي - بشارع المعز- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم أيضا، حفل للإنشاد الديني، والذي يحييه الفنان مصطفى الشافعي وفرقته الموسيقية.

يأتي الحفل تدشيناً لفرقة المنشد مصطفى الشافعي، والتى تقدم في أولى حفلاتها باقة من روائع الإنشاد الديني، من بينها، "الصلاة النارية"، "يامن يراني"، "سلبت ليلي"، "أنتم فروضي"، "الله الله"، "متى أرى الشباك"، "يا سادتي"، "الله يسا مولانا"، "بيت الإمام"، المسك فاح"، وقمر.

جدير بالذكر أن مصطفى الشافعي، ملحن ومنشد، صوليست بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وعضو مؤسس لفرقة وصلة سماع للإناد الديني والصوفي، تألق في العديد من المسابقات منها "منشد الشارقة"، "إبداع"، "مهرجان الموسيقى العربية.

ــ حفل إطلاق كتاب “لم يصبه العرش” بمكتبة نقوش

كما تحتضن مكتبة نقوش بالأسكندرية، في السابعة مساء، حفل إطلاق ومناقشة كتاب “لم يصبه العرش"، للكاتب محمد غنيمة. والكتاب يرصد بالأسماء عددا من أفراد أسرة محمد علي باشا، الذين تم استبعادهم عن تولي العرش.

كما يستضيف مسرح متحف الفنون الجميلة بالأسكندرية، في السابعة مساء، العرض المسرحي “السر”، وهو عرض حكى وغناء، عن مسرحية "بيت برنارد ألبا" تأليف الشاعر الأسباني لوركا.

العرض أشعار أسامة الهواري، موسيقى وألحان دكتور محمد حسني، ومن إخراج محمد الزيني.

وفي السادسة مساء، يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، المعرض الجماعي “كولودا” أو رقم “7” باللغة النوبية، ويضم المعرض الذي يستر حتي 26 فبراير الجاري أعمال سبع فنانات تشكيليات، وهن: دكتورة ناهد بابا، إسراء سليمان، ضحي مصطفي، مريم خالد، منة الله فتحي، نورهان صفي، ونيهال دهب. وذلك بقاعة نهضة مصر، في مركز محمود مختار الثقافي.

أمسيات فنية وثقافية ومعارض تشكيلية أين تذهب هذا المساء مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية ذكري الفنان زكي رستم مكتبة الاسكندرية

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