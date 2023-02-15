موعد يوم 27 رجب 1444 بالتاريخ الميلادي وأدعية ليلة الإسراء والمعراج 2023

ساعات قليلة تفصلنا عن حلول موعد ليلة الإسراء والمعراج 2023 يتزايد معها معدلات البحث عن تاريخ 27 رجب 2023 يوافق كام ميلادي لإحياء ليلته بالتقرب إلى الله بالطاعات من صلاة قيام الليل وذكر الله والاستغفار والاقتراب، والدعاء، حيث يعتبر الدعاء من أعظم العبادات كما ورد في الحديث النبوي عن النعمان بن بشير، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إن الدعاء هو العبادة " ثم قرأ: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [غافر: 60].

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2023

ويحل موعد ليلة الإسراء والمعراج 2023 ليلة السابع والعشرين من شهر رجب 1444، الموافق يوم السبت المقبل الموافق 18 فبراير 2023.

ومن المنتظر أن تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2023 من مغرب يوم 26 رجب الموافق هذا العام ليلة الجمعة 17 فبراير حتى مغيب شمس 27 رجب 1444هـ الموافق السبت 18 فبراير.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج 2023 مكتوب

ونستعرض لكم دعاء ليلة الاسراء والمعراج 2023 مكتوب للدعاء به امثالا لقول الله تعالى “وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ” سورة البقرة الآية 186.

اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي.

اللهم فوضتك أمري كله، فجمّله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.

اللهم اجبر كسر قلبي، جبرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض، جبرًا يليق بكرمك، وعظمتك، وقدرتك، يا رب.

للهم عافني في روحي، وفي جسدي، وفي قلبي، وفي بدني، وفي صحتي، وفي قوتي، وعافني في دنياي وآخرتي.

أدعية ليلة الإسراء والمعراج 2023 مكتوبة

اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل علي ما استثقلته نفسي.

اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتغفر لي ذنبي.

اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرا أنت وليّه.

اللهمّ إنّي توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم اغدق بكرمك علينا بكل نجاح وكل صلاح وكل فلاح واجعلنا من الصابرين في كل ابتلاء.

اللّهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينةً في الوجه، وقوةً في العمـل.

اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي.

قد يهمك..