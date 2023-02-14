الأربعاء 15 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعطيل الدراسة غدًا فى الإسكندرية لسوء الطقس

طقس
طقس

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة غداً الأربعاء 15 فبراير بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية غداً الأربعاء 15 فبراير.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات المختلفة. 

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

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وائل لطفي

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