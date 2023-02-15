مع حلول اليوم الثامن في شهر أمشير يكثر البحث عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-2-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة كي يستعد المواطنين بشكل جيد قبل الخروج إلى عملهم، وخاصة طلاب المدارس حتى لا يتعرضوا للسعات البرد القارس وتقلبات الجو المعروفة عن شهر أمشير.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-2-2023

نعرض لكم في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الأربعاء 15-2-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات.



يسود اليوم الأربعاء طقس بارد صباحا مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وتتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

ويتكون السقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد، مع تكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

ومن المتوقع زيادة فرص سقوط الأمطار الخفيفة بنسبة 30% على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وبنسبة 40% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.



بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 15-2-2023

القاهرة 16 09

العاصمة الإدارية 16 08

6 أكتوبر 16 08

بنهــــا 16 08

دمنهور 16 10

وادي النطرون 17 09

كفر الشيخ 16 10

المنصورة 16 10

الزقازيق 17 10

شبين الكوم 16 09

طنطا 16 09

دمياط 16 10

بورسعيد 16 11

الإسماعيلية 17 07

السويس 16 09

العريش 16 09

رفح 16 08

رأس سدر 17 10

نخل 16 01

كاترين 09 01-

الطور 19 11

طابا 15 10

شرم الشيخ 21 12

الإسكندرية 16 10

العلمين الجديدة 16 10

مطروح 15 11

السلوم 14 08

سيوة 17 05

رأس غارب 20 11

الغردقة 20 11

سفاجا 21 12

مرسى علم 21 12

شلاتين 23 13

حلايب 20 14

أبو رماد 21 13

رأس حدربة 23 14

الفيوم 17 06

بني سويف 17 06

المنيا 17 05

أسيوط 18 05

سوهاج 19 06

قنا 21 09

الأقصر 21 09

أسوان 21 10

الوادى الجديد 20 06

أبوسمبل 22 10

