الأحد 12 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم ".ع.ا" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخميم، عن اتجار المتهم فى الشابو والحشيش، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم، وبحوزته عدد من قطع الحشيش، وأكياس الشابو كانت معدة للبيع.

وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم.

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