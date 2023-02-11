السبت 11 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نظر دعوى وقف انعقاد عمومية نادي سموحة.. غدا

نادي سموحة
نادي سموحة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الأحد، الدعوى المقامة من محمد مجاهد، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار الدعوى لعقد جمعية عمومية لنادي سموحة، وذلك لعدم إدراج اسم مرشح ضمن المرشحين للانتخابات.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قضت بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، وبطلان إجراءات الجمعية العمومية التي عقدت في 29 أكتوبر الماضي، والتي فاز برئاستها وليد عرفات.

جاء ذلك في الدعوى التي أقامها محمد السيد مجاهد، الذي كان مرشحا على منصب رئيس النادي، حيث تم استبعاده من الانتخابات حينها.

وعلى إثر ذلك، تقدم مجاهد بطعن على القرار، وتم إعلان بطلان عقد الجمعية العمومية وحل المجلس الحالي.

يذكر أن المنافسة في انتخابات سموحة على منصب الرئاسة كانت بين محمد فرج عامر رئيس النادي السابق، ووليد عرفات الذي فاز بينما تم استبعاد كل من الصغير ومحمد مجاهد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والرقى فى إدارة العلاقات

الأكثر قراءة

المطرب محمد فؤاد يتعرض للنصب فى 12 مليون جنيه

تردد قناة aea على نايل سات

متاحة كاملة.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الترم الأول ٢٠٢٣

وفاة عريس فى شهر العسل أثناء لعب كرة القدم مع زوجته

الباز: «على جمهور الزمالك أن يصمت ويحترم جهد الأهلى فى كأس العالم للأندية»

رابط مفتوح.. نتيجة أولى ثانوي الترم الأول 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برلمانات العرب وأمنهم الغذائى

علي سعدة

أزمة الغلاء

د. منى حلمى

إعادة فهم العاطفة.. أرقى ما نملك

د. داليا مجدي عبدالغني

معرض الكتاب.. محفل القُرَّاء والكُتَّاب

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «١-٣»

سارة شريف

سوار النار - سسالونيكى

ماجد حبته

مجلس واتفاقية و111 دورة!

مؤمن المحمدي

دونها الرقاب

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراض صاروخ أطلق من غزة تجاه إسرائيل

فلسطين تحمل الحكومة الإسرائيلية مسئولية استشهاد شاب برصاص المستوطنين

إغلاق عدة طرق فى إسرائيل بسبب الاحتجاجات ضد نتنياهو