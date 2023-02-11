السبت 11 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط بوابة الوظائف الحكومية للتقديم لمسابقة 30 ألف معلم التربية والتعليم 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يتساءل الآلاف من الخريجين من كليات التربية والآداب عن رابط التقديم في مسابقة الـ 30 ألف معلم، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لتعيين معلم فصل ومدرس بالصفوف الابتدائية الأولى، وينتظرها  الكثير من الخريجين للعمل في القطاع العام.

مسابقة 30 ألف معلم “معلم مساعد فصل”

ومنذ عدة أيام، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رابط بوابة الوظائف الحكومية للتقديم لمسابقة التربية والتعليم 2023، للتعاقد مع 30 ألف معلم معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأولى «الأول والثاني والثالث»، والذي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهاز، مشيرًا إلى التقديم يبدأ من 23 فبراير 2023 وحتى 9 مارس.

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رابط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم فصل 2023

بالرابط.. المستندات المطلوبة للتقدم لـ مسابقة 30 ألف معلم الجديدة

رابط بوابة الوظائف الحكومية للتقديم لمسابقة التربية والتعليم 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم، يستطيع الراغبين في التقديم لمسابقة الـ30 ألف معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأولي «الأول والثاني والثالث»، علي رابط بوابة الوظائف الحكومية للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023. ويمكن الدخول عليه من هنــــــــــــا.

المؤهلات المطلوبة للتقديم لمسابقة التربية والتعليم 2023

وأوضح وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المؤهلات المطلوبة للتقديم لمسابقة التربية والتعليم 2023، التي تشمل 30 ألف معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأولى وهي كالتالي:-

- مستوى المؤهل: عالٍ

- المؤهل: عالٍ

 تربية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي)

- مؤهل عالٍ: تربية (معلم فصل)

- مؤهل عالٍ: تربية نوعية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي)

- مؤهل عالٍ: تربية نوعية(معلم فصل)

- شروط المؤهل: التقدير ألا يقل عن مقبول.

المستندات المطلوبة للتقديم لمسابقة التربية والتعليم 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023 وهي كالتالي:- 

- الصورة الشخصية. 

- الرقم القومي وجه أول سارية. 

- الرقم القومي وجه ثاني سارية.

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى إن وجد.

- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم أو لمديرية التربية والتعليم.

- إيصال الإيداع البنكي.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث. 

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

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