رابط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم فصل 2023.. فعّلت بوابة الوظائف الحكومية عبر الإنترنت، رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم والتعليم الفني 2023 لتعيين 30 ألف معلم بنظام التعاقد.

وتستعرض «الدستور» ضمن سلسلتها الخدمية التي تُقدّمها لقرائها على مدار الساعة عبر بوابتها الإلكترونية وصفاحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كافة التفاصيل المتعلّقة بـ رابط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم فصل 2023

مسابقة 30 ألف معلم فصل 2023

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الحصول على الموافقة لإجراء مسابقة لتعيين مدرسين في وظيفة معلم مساعد، والتي تعرف أيضا باسم معلم فصل، وتختص بالصفوف الابتدائية الأول والثاني والثالث بجميع محافظات الجمهورية.

شروط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم فصل 2023

ويلزم الجهاز الراغبين في الحصول على الوظيفة أن يكون التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

يتعين على الراغب في التقديم أن يستخرج الملفات المطلوبة، ثم يضعها في ملف إلكتروني بالألوان ورفعها بصيغة jpg، بعد كتابة البيانات الأساسية على الموقع.

كما يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

رابط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم فصل 2023

ويمكن إتمام الإجراءات المذكورة من خلال رابط البوابة على الإنترنت من هنـــــــا.

مسابقة التربية والتعليم.. 30 ألف معلم فصل 2023

يشار أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ينظر بعد غلق باب التقديم في الطلبات المقدمة إليه، وبجري عملية تصفية للإبقاء على من تنطبق عليهم الشروط، ورفعوا أوراقهم على الموقع كاملة وبالطريقة الصحيحة.

ويؤدي من تنطبق عليهم الشروط اختبارات الكفايات التكنولوجية والمعرفية، والمعلومات العامة، واختبار الكفايات التربوية، بجانب اختبارات في التخصص، والكفايات السلوكية واللغوية.

وفي حال نجاح المتقدم في اجتياز تلك الاختبارات يتم إخطاره بقبوله، ثم يخضع للتدريب المقرر من وزارة التربية والتعليم؛ لتجهيزه لأداء مهام التدريس لطلاب المرحلة التي تقدم للعمل بها.

وتتولى وزارة التربية والتعليم بنفسها التعاقد مع المعلمين واستلام مهام عملهم؛ ليخضعوا إلى القوانين المنظمة للعمل تبعا لها.

يأتي هذا ضمن خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإضافة 150 ألف معلم إلى قوتها بمختلف المراحل التعليمية على مدار 5 سنوات؛ لسج العجز في المدارس.