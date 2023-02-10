تعرف على آخر أخبار مسابقة 30 ألف معلم 2023

آخر أخبار مسابقة 30 ألف معلم 2023.. من الكلمات الأكثر بحثًا لآلاف الخريجين للاستعلام عن أخبار المسابقة الجديدة وشروط التقديم فى مسابقة التعيين بوزارة التربية والتعليم ، وذلك بعدما كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن التفاصيل الكاملة والشروط اللازمة للتقديم فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال العام الحالى 2023، وبعدما تم الإعلان عن موعد التقديم فى المسابقة بداية من 23 فبراير الجارى وحتى التاسع من مارس المقبل، فى إطار خطة الدولة لتوفير مزيد من فرص العمل وسد العجز فى مدارس الجمهورية.

آخر أخبار مسابقة 30 ألف معلم 2023

إضافة إلى ذلك، أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن تفاصيل التقديم فى مسابقة الـ30 ألف معلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومنها مواعيد تقديم الأوراق من خلال رابط إلكترونى مخصص لذلك الغرض، وتيسيرًا على المتقدمين لشغل الوظيفة وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية.

كذلك، تم الإعلان عن بدء التقديم فى مسابقة الـ30 ألف معلم من يوم الخميس الموافق 23 من شهر فبراير 2023 وحتى يوم 9 مارس من العام نفسه، وذلك عبر الرابط الإلكترونى الخاص بذلك.

الوظائف المطلوبة فى مسابقة الـ30 ألف معلم

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الوظائف المطلوبة من خلال المسابقة الجديدة، والتى تتضمن وظيفة معلم فصل وهو من يقوم بالتدريس فى المرحلة الابتدائية للصقوف الثلاثة الآولى "الأول والثانى والثالث الابتدائى"، وذلك فى المدارس التى تعانى عجزًا فى محافظات مصر.

وفى السياق ذاته، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جميع التخصصات والمؤهلات المطلوبة للتعيين ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم، والتى حددتها كالآتى:

أولًا: معلم فصل بشرط الحصول على مؤهل عال وكلية تربية نوعية من إحدى الجامعات المصرية.

ثانيًا: مؤهل عال كلية تربية للتعيين فى التعليم الابتدائى والتعليم الأساسى.

ثالثًا: موهل عال كلية تربية نوعية للتعيين فى المرحلة الابتدائية والأساسى.

رابعًا: "معلم فصل" بشرط الحصول على مؤهل عال كلية تربية.

شروط ومستندات التقدم للتعيين فى التربية والتعليم

فى النهاية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، شروط ومستندات التقدم للوظائف المعلن عنها، والتى تتضمن الآتى:

أولًا: المؤهل الدراسى من إحدى الكليات أو مؤهال عال.

ثانيًا: صورة شخصية للخريج الراغب فى التعيين.

ثالثًا: صورة من بطاقة الرقم القومى المكون من 14 رقما وتكون سارية.

رابعًا: موقف التجنيد للذكور والخدمة العامة للفتيات.

خامسًا: تقديم المؤهل الأعلى حال وجوده.

سادسًا: صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" موجه للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو مديرية التعليم التابع لها.

سابعًا: إيصال الإيداع البنكى للرسوم.

ثامنًا: تقديم شهادة الخدمات المتكاملة وذلك فى حالة وجود إعاقة للمتقدم.

فى الختام، أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بدء التقديم فى مسابقة الـ30 ألف معلم بداية من 23 فبراير الجارى، مع تحديد كافة الشروط اللازمة والمستندات المطلوبة للتعيين، ومن خلال الرابط المخصص لذلك (من هنا).