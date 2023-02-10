الجمعة 10 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كل ما تريد معرفته عن مسابقة الـ30 ألف معلم 2023

الجهاز الجهاز المركزي
الجهاز الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

قام الجهاز الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، منذ ساعات قليلة، بالكشف عن تفاصيل مسابقة الـ30 ألف معلم لعام 2023، عبر بوابة الوظائف الحكومية، لذا حرصت "الدستور" على تقديم كل ما تريد معرفته عن مسابقة 30 ألف معلم 2023، خاصة الشروط والخطوات المطلوبة للتقدم في المسابقة بداية من يوم 23 فبراير الحالي 2023 إلى يوم 9 مارس 2023 .

كل ما تريد معرفته عن مسابقة 30 الف معلم 2023

وترصد «الدستور» تحت إطار دورها الخدمي، كافة الأسئلة المتعلقة في مسابقة الـ30 ألف معلم لعام 2023، كما قد أوضحها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقد جاءت كالآتي:

متى يتم التقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم 2023؟

يتم التقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم لعام 2023، إلكترونيًا بداية من يوم الخميس الموافق 23 فبراير الحالي 2023 حتى يوم 9 مارس 2023، عبر هذا الرابط من هنا.

ماهي الوظيفة المطلوبة تحديًدا بمسابقة الـ30 ألف معلم 2023؟

معلم مساعد أي «معلم فصل» بالصفوف الابتدائية «الأول الابتدائي، الثاني الابتدائي، الثالث الابتدائي» في جميع محافظات الجمهورية.

ماهي المؤهلات المطلوبة في مسابقة الـ30 ألف معلم 2023؟
1- يطلب مؤهل عال- ويكون تربية نوعية «معلم فصل».
2- يطلب مؤهل عال- ويكون تربية «تعليم أساسي - في تعليم ابتدائي».
3- مؤهل عال- ويكون كلية تربية نوعية «تعليم أساسي - وتعليم ابتدائي».
4- مؤهل عال- ويكون كلية تربية «معلم فصل».

بالرابط.. المستندات المطلوبة للتقدم لـ مسابقة 30 ألف معلم الجديدة

اعرف شروط التقديم على مسابقة الـ 30 ألف معلم


ما المستندات المطلوبة للتقديم بمسابقة الـ30 ألف معلم 2023؟
 

1- المؤهل الدراسي. 
2- صورة شخصية للمتقدم.
3- الرقم القومي وجه أول سارية.

4- الرقم القومي وجه ثاني سارية.
5- المؤهل الأعلى إن وجد.

6- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.
7- صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم أو لمديرية التربية والتعليم.

8- إيصال من الإيداع البنكي.

9- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

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وائل لطفي

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