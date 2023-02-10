الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى حاليا على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية وذلك مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم في وظائف معلم مساعد (معلم فصل للمرحلة الابتدائية بجميع المدارس الحكومية في المحافظات وذلك قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2023.

رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023

فعلت بوابة الوظائف الحكومية رابط التقديم على وظائف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك من خلال اللينك (من هنا) حيث يمكن للراغبين في التقديم للحصول على وظائف معلمي الفصول الابتدائية (الأول والثاني والثالث) في كافة محافظات الجمهورية خلال العام المقبل 2023-2024. 

وتأتي المسابقة ضمن خطة الوزارة لاستكمال تعيين 150 ألف مدرس على مدارس 5 سنوات لسد العجز في المدارس الحكومية بجميع المحافظات للنهوض بالعملية التعليمية وتحسين مستوى طلاب المدارس في مصر حيث يتم انتقاء المعلمين المتقدمين من خلال شروط يجب توافرها في المدرس الراغب في التعيين.

بالرابط.. المستندات المطلوبة للتقدم لـ مسابقة 30 ألف معلم الجديدة

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شروط التقديم في مسابقة تعيين 150 ألف معلم 

يستطيع خريجي كليات التربية في كافة محافظات الجمهورية التقديم في المسابقة التي طرحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للحصول على الوظائف الشاغرة المعلن عنها حيث يجب أن يتوافر في المتقدمين الشروط التالية:-

  • إلا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما.
  • أن يكون من خريجي أحد كليات التربية أو ما يعادلها ( تعليم أساسي، تعليم ابتدائي).
  • أن لا يقل التقدير التراكمي للأربع سنوات عن مقبول.
  • أن يجتاز كافة الامتحانات التي تعقد للمتقدمين المستوفين للشروط السابقة والتي تتم بشكل إلكتروني دون تدخل بشري لانتقاء المتقدمين.

يتم التقديم خلال الفترة من 23 فبراير وحتى 9 مارس 2023 بشكل إلكتروني من خلال الرابط السابق ولا يتم الإلتفات إلى الطلبات المقدمة ورقيا في الإدارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم حيث يتم فحصها للتأكد من توافر الشروط ويتم إخطار المتقدم بمواعيد الامتحانات اللازمة.

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اعرف شروط التقديم على مسابقة الـ 30 ألف معلم

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رابط التقديم في مسابقة 30 ألف معلم فصل 2023

المستندات اللازمة للتقديم في مسابقة 30 ألف معلم 

يمكن تحميل المستندات المطلوبة من خلال رابط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2023 وهي كما يلي:-

  • صورة شخصية للمتقدم حديثة مقاس 4*6.
  • صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
  • المؤهل الدراسي موضح به التقدير التراكمي.
  • المؤهل الأعلى إن وجد.
  • صحفية الحالة الجنائية موجه إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم.
    إيصال الإيداع البنكي.
  • الموقف من التجنيد للذكور.
  • الخدمة العامة للإناث.
  • شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين.

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وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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