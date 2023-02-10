زاد البحث عن تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة على نايل سات وذلك لمتابعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023 في نسختها الحالية المقامة في دولة المغرب حيث خسر نادي الأهلي المصري أمام ريال مدريد وبذاك يقابل الأهلي نادي فلامنجو البرازيلي لتحديد المركز (الثالث والرابع) وريال مديريد يقابل الهلال السعودي لتحديد المركز (الأول والثاني).

تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة على نايل سات

حصلت مجموعة قنوات css السعودية على حقوق البث المباشر لمباريات النهائي في بطولة كأس العالم للأندية بين نادي الأهلي المصري ضد نادي فلامنجو البرازيلي ونادي الهلال السعودي ضد ريال مدريد لذلك يمكن ضبط إشارة البث وفقا للإحداثيات التالية: -

قناة css السعودية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة css السعودية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة css السعودية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12284.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة ssc السعودية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو في بطولة كأس العالم للأندية

عقب خسارة نادي الأهلي المصري من ريال مدريد في بطولة كأس العالم للاندية 2023 يلتقي مع نادي فلامنجو البرازيلي يوم السبت المقبل الموافق 11 فبراير 2023 في تمام الساعة 5:30 دقيقة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة 4:30 دقيقة بتوقيت المغرب والساعة 6:30 دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

فيما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إستاد تحكيم المباراة إلى الحكم الجزائري مصطفي غربال لتحديد المركز الثالث والرابع في البطولة ويعاونه الحكم الجزائري جوراري والتونسي خليل حساني وتم اختيار الأورجوايائي أندريس ماتياس ماتونتي حكم رابع للمبارة.

موعد مباراة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية

يبحث قطاع عريض من الجمهور عن تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة على نايل سات لمتابعة مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023 حيث يلتقي نادي الهلال السعودي بنادي ريال مدريد يوم السبت المقبل 11 فبراير في تمام الساعة 8 بتوقيت المغرب والساعة 9 بتوقيت القاهرة والساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة والساعة 11 بتوقيت الإمارات العربية.

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