تعرف على طاقم حكام مباراة ريال مدريد والهلال السعودى فى كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طاقم حكام مباراة الهلال السعودي ضد ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد الهلال السعودي لمواجهة ريال مدريد الإسباني، في تمام التاسعة مساء السبت المقبل.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إسناد الإدارة التحكيمية للمباراة إلى الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور، بينما سيكون الإيطالي ماسيمليانو إيراتي حكمًا للفيديو.

وسيعاون تايلور كلاً من، جاري بيسويك وآدم نون بينما سيكون الصيني نينج ما حكمًا رابعًا.

وحجز الهلال مكان في بطاقة نهائي كأس العالم للأندية 2022، وذلك بعد الفوز على فلامنجو في مباراة نصف النهائي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فيما تأهل ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 4-1، مساء الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.