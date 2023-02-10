الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

من القرآن الكريم والسنة النبوية.. أفضل الأدعية للمتوفى بيوم الجمعة

القرآن الكريم
القرآن الكريم

ننشر لكم أفضل الأدعية للمتوفى بيوم الجمعة، حيث يعتبر الدعاء من العبادات المفضلة للبعض، بالإضافة إلى أنها وسيلة جيدة وفعالة للتقرب إلى الله، ولا يوجد أفضل من ليلة يوم الجمعة للدعاء، ففي السطور التالية نقدم أفضل الأدعية الخاصة للمتوفى بهذا اليوم. المبارك.

أفضل الأدعية للمتوفى بيوم الجمعة من القرآن الكريم والسنة النبوية

«اللهمَّ اعفُ عن ميِّتنا واغفر له وارحمه وأنت خير الراحمين، ربِّ هب لفقيدنا من لدنك رحمةً إنّك أنت الوهَّاب، اللهمَّ اغفر لأمواتنا ذنوبهم وقِهم عذاب النَّار، ربَّنا اغفر لأمواتنا ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم وكفِّر عنهم سيِّئاتهم».

«اللهمَّ إنَّا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذبه، وأن تُثبته عند السُّؤال، اللهمَّ إنَّا نسألك أن ترزقه الثَّبات عند السؤال، وأن تُثقّل موازينه وتتجاوز عمَّا كان منه».

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«اللهم اجعلها رحمة».. أفضل أدعية الزلازل والكوارث الطبيعية

«اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبَرَد، ونَقِّهِ من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».

«اللهمّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها».

«اللهمَّ إن كان محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته، اللهمَّ إنّه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك وأنت غنيٌ عن عذابه».

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أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 7-2-2023

«اللهمَّ إنّه كان من السائرين على نهج نبيّك المقتدين بسيرته فاكتب له يا رب نوال شفاعته والفوز برضوانك وجنّتك، اللهمَّ اجعل نبيّنا وحبيبنا محمد -صلّى عليه وسلّم- يشفع له عندك، وأدخله الجنَّة بجودك وإحسانك يا كريم».

«اللهمّ ارحمنا إذا أتانا اليقين، وعرق منّا الجبين، وكثر الأنين والحنين، اللهمّ ارحمنا إذا يئس منّا الطّبيب، وبكى علينا الحبيب، وتخلّى عنّا القريب والغريب، وارتفع النّشيج والنّحيب».

«اللهمّ أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار، اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم».

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سقوط المطر.. 10 أدعية مستجابة

«اللهمّ شفّع فيه نبيّنا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبدًا، اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، مات وهو يشهد لك بالوحدانيّة، ولرسولك بالشّهادة، فاغفر له إنّك أنت الغفّار».

«اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنًّا، وعند قيام الأشهاد آمنًا، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا، اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفدًا».

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