الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 7-2-2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

ننشر أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء 7-2-2023، والتي تحظى على نسب كبيرة من المتابعة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع البحث، خلال الساعات الأولى من الفجر من الراغبين في إحياء الثلث الأخير من الليل طمعا في إرضاء الله سبحانه وتعالى خاصة في ليالي شهر رجب 1444 الذي يعتبر هو الطريق إلى شهر رمضان.

 

أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء 7-2-2023

يستعرض “الدستور “أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء 7-2-2023 التي وردت في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وجلب القبول والرضوان في كافة أمور الحياة وهي كما يلي:-

  • اللهم اجعل في هذا الفجر فرجا لكل صابر .. وشفاء لكل مريض .. واستجابة لكل دعاء.. ورحمة لكل أموات المسلمين.. فأنت على كل شيء قدير.. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك.

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  • اللهم إني أسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر.. ربي إني أسألك توفيقا وصحة ترافق خطاي وحياة مليئة بكل ما يرضيك.. ربي بشرني بما انتظره منك فأنت خير المبشرين.. اللهم أرح قلبي وهون علي واسقني صبرا.. واجعل كل ما دعوتك به في سرا وجهرا تكتبه لي في الواقع ويفرح به قلبي.

 

  • اللهم اجعلني ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.. اللهم أرزقني يعجز عن شكري ولا تبليتي بلاء يعجز عنه صبري.. اللهم إني أستودعك راحة قلبي وفرحتي وأسألك تسهيلا لكل أموري في الدنيا والآخرة.

 

  • اللهم مع صلاة فجرنا هذا أسألك أن تفتح لنا بابك وتسهل لنا أسبابك وتهون علينا كل صعب ويسر لنا كل درب.. يارب ولا تحرمني لذة الصلاة في أوقاتها و أعني على القيام.. اللهم بشرني بكل قدر جميل فأنت خير المبشرين.
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  • اللهم إني أسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وأرزقنا النظر إلى وجهك الكريم.

 

  • يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد.. لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. اللهم يا حي يا قيوم صل على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.. اللهم ثبت على عقلي وديني.. اللهم أرزقني حلال يكفيني وأبعد عني شر ما يؤذيني.

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