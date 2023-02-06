الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«وجعلنا بينكم مودة ورحمة».. أفضل أدعية الحفاظ على العلاقات الزوجية

دعاء الأزواج
دعاء الأزواج

يعتبر الدعاء من العبادات المفضلة لدى البعض عند طلب الحاجة، كما أنها وسيلة للتقرب إلى الله، وفي الوقت الحالي يتساءل الكثيرون عن الأدعية التي تساعد في تحقيق حياة زوجية سعيدة، لذا نقدم أفضل الأدعية التي تساهم في الحفاظ على الزواج وزيادة المحبة بين الزوجين.

أفضل أدعية الحفاظ على العلاقات الزوجية

«اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أسألك أن تفرّج همّي وتكشف غمّي، وأن تصلح ما بيني وبين زوجي، أنت أعلم بي وبحالي، عليك توكلت يا رب العالمين».

«اللهم إني أسألك بأسمائك الحسني وصفاتك العلا وباسمك الأعظم الذي دعيت به أجبت وإذا سؤلت به أعطيت، أن تحنّن قلب زوجي عليّ، وأن تنهي الخلاف الذي بيني وبينه، وأن تعيد لنا المودة والمحبة التي كانت بيننا يا ذا الجلال والإكرام».

«اللهم جنب زوجي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واغفر ذنب زوجي وطهر قلبه واغفر ذنوبي، اللهم أصلح بيننا ولا تجعل بأسنا فيما بيننا، واجعل بأسك على عدوك وعدونا».

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دعاء الفجر.. أبرز أدعية الصباح اليوم السبت 28 يناير 2023

«اللهم أنت الذي قلت ادعوني أستجب لكم، اللهم اقبل رجائي وأجب دعائي وأعد لي زوجي بعد الخلاف الذي فرّق بيني وبينه، اللهم أخرج من قلوبنا البغض والكره والكِبر والأنانية واملأ قلوبنا بالألفة والمودة والمحبة يا أرحم الراحمين».

«اللهم استر عنه عيوبي واستر عني عيوبه، وأظهر له محاسني وأظهر لي محاسنه، وأرضني بما رزقتني وبارك لي فيه، اللهم ألجم فاه بكلمة لا إله إلا الله، وأسكن غضبه بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

«اللهم يا من جمع يعقوب بابنه يوسف وردّه إليه، ردّ إليّ زوجي واصرف عنّا هذه الغمامة التي خيّمت فوق قلوبنا، واجعلنا زوجين متحابين متراضيين ولا تفرق بيننا أبدًا يا أكرم الأكرمين».

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أبرز أدعية الصباح اليوم الأحد 5 فبراير 2023

«أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من شرّ هذا الخلاف ومن شرّ هذا الغضب ومن شرّ هذا الموقف، اللهم سكّن البال وأصلح الحال لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين».

«اللهم بارك لي في زوجتي، اللهم اجعلها قرّة عينٍ لي واجعلني قرّة عينٍ لها، واجعلها عونًا لي على طاعتك واجعلني عونًا لها على طاعتك وازرع الألفة بيني وبينها ولا تفرق بيننا أبدًا يا رب العالمين».

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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