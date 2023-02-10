الجمعة 10 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 10-2-2023

مواد البناء
مواد البناء

تراجع طفيف سجلته أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت، مقارنة بالأسعار التي سجلتها مع بداية فبراير الجاري عندما أصدرت بعض شركات  الحديد قرار بزيادة سعر طن الحديد مع الارتفاعات الجديدة لسعر الدولار لتكون  الزيادة الثانية خلال العام الجاري 2023 ، بعد أن رفعت جميع الشركات أسعارها في يناير الماضي مع اتجاه البنك المركزي لخفض جديد لقيمة الجنيه.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء ومنها سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 10-2-2023.

 

سعر طن الحديد 

سعر طن الحديد الاستثماري: 27419 جنيها .

  • سعر طن حديد عز: 28370 جنيها.
  • حديد المصريين :27,350 جنيه
  • حديد بشاى:28,200 جنيه
  • حديد المراكبى :27,200 جنيه
  • حدد العتال:27,400 جنيه

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سعر كيلو الخردة الحديد والنحاس والبلاستيك والألومنيوم اليوم الخميس 9 فبراير 2023

  • حديد عطية : 27,150 جنيه
  • حديد سرحان :27,100 جنيه
  • حديد الكومى :27,200 جنيه
  • حديد المعادى :27,150 جنيه
  • حديد العشري :27,350 جنيه
  • حديد مصر ستيل :27,350 جنيه .

 

سعر الأسمنت اليوم 

  • سعر طن الأسمنت الرمادي: 1984 جنيها.
  • سعر اسمنت المسلح 1950 جنيه .
  • سعر أسمنت النصر 1900 جنيه .
  • سعر اسمنت الممتاز 1965 جنيه .
  • سعر اسمنت التعمير 1700 جنيه .
  • سعر اسمنت المنيا 1910 جنيه .
  • سعر أسمنت المصريين 1720 جنيه .
  • سعر اسمنت الصعيد 1760 جنيه .
  • سعر اسمنت اسيوط 1750 جنيه .
  • سعر اسمنت النهضة 1750 جنيه .
  • سعر اسمنت وادي النيل 1850 جنيه .
  • سعر الاسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه .
  • سعر اسمنت سوبر سيناء 2500 جنيه .
  • سعر اسمنت سوبر رويال 2500 جنيه .
  • سعر اسمنت رويال العادة 2500 جنيه .
  • سعر اسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه .

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وائل لطفي

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