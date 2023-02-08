الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

120 دقيقة التأخيرات المتوقعة لقطارات إسكندرية- القاهرة

قطار روسي
قطار روسي

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الأربعاء، نظرًا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة علىبعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط القاهرة - الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات  130 دقيقة

ثانياً: خط القاهرة - السد العالي

- القاهرة - أسيوط مدة  ٩٠ دقيقة

- أسيوط - أسوان مدة ٩٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها - بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا - المنصورة - دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة.

السكة الحديد تأخيرات القطارات وصلت ل ١٢٠ دقيقة اليوم بخط اسكندرية - القاهرة تأخيرات القطارات بخط اسكندرية - القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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