الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دخول أول فريق دولى من إسبانيا إلى مناطق المعارضة السورية عبر باب الهوى

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، بدخول أول فريق دولي من إسبانيا إلى مناطق المعارضة السورية عبر باب الهوى، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل. 

وفي وقت سابق، كانت قد أعلنت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، عن أن دمار طرق معبر باب الهوى يعرقل وصول المساعدات، مشيرة إلى أن معبر باب الهوى مفتوح لكن الطرق متضررة.

وأشارت المفوضية وفق قناة العربية إلى أن طريق معبر باب الهوى تضرر وتوصيل المساعدات معلق.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في حاجة لمساعدات، لافتة إلى أنها سلمت مساعدات إلى حلب واللاذقية وحماة، متوقعة ارتفاع أرقام الخسائر. 
 

المفوضية الأوروبية تعتمد أهدافًا وتوصيات 
 

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من جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن أهداف وتوصيات جديدة لتعزيز مواجهة الكوارث والقدرة على الصمود في مجالات الحماية المدنية.

وذكرت المفوضية، في بيان، أن الأهداف الجديدة تشمل طرقًا لإعداد البلدان الأوروبية بشكل أفضل للأخطار الطبيعية، بما في ذلك الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات على سبيل المثال لا الحصر.

وفي ضوء مشهد المخاطر سريع التغير، تهدف التوصيات على تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الأوروبية وتحسين توقع ومقاومة آثار الكوارث الكبرى وحالات الطوارئ المستقبلية.

وتحقيقًا لهذه الغاية وبالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء، حددت المفوضية الأوروبية خمسة أهداف يتعين السعي جماعيًا لتحقيقها؛ وهي:

التوقع- لتحسين تقييم المخاطر والتنبؤ وتخطيط إدارة مخاطر الكوارث، وكذلك تحديد نقاط الضعف في القطاعات الحرجة وتوقع المخاطر والتهديدات.

الاستعداد- لزيادة الوعي بالمخاطر بين السكان؛ حيث تساعد زيادة الوعي بالمخاطر والتأهب لدى السكان على الحد من تأثير الكوارث.

التنبيه- لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر عبر المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية وإلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب.

الاستجابة- لتعزيز قدرة استجابة آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي. فمن خلال زيادة تعزيز هذه القدرة، سيتمكن الاتحاد الأوروبي من تقديم المزيد من المساعدة لسد الفجوات الحرجة، وتجنب المزيد من التدهور في الوضع عندما تصبح قدرة الدولة على المحك.

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الأمان- وذلك لضمان نظام حماية مدني قوي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع أثناء الكوارث وبعدها، عندما تكون هناك حاجة ماسة إليها. وأضاف البيان: لبدء تنفيذ هذه الأهداف، أطلقت المفوضية الأوروبية خمس مبادرات رئيسية تهدف أغلبها إلى إطلاق برنامج PreparEU، وهو برنامج لزيادة الوعي على مستوى أوروبا بشأن القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث بين المواطنين الأوروبيين.

اسبانيا باب الهوي المعارضة تركيا سوريا

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