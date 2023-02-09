بعد زلازل تركيا وسوريا.. أسوان تنفذ تجربة إخلاء مبنى ديوان المحافظة

نفذت محافظة أسوان بالتعاون مع مكتب المستشار العسكري، نموذج محاكاة لمواجهة أزمة حدوث زلازل وكوارث طبيعة بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من القيادات التنفيذية والعسكرية على رأسها اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام، والعقيد إبراهيم عبد الفتاح المستشار العسكرى بالمحافظة.

وبدأت التجربة العملية لإخلاء مبنى ديوان عام المحافظة بإطلاق جرس الإنذار من غرفة العمليات الرئيسية، ثم فصل التيار الكهربائى بالكامل، حيث نجحت عملية إخلاء المبنى فى وقت وجيز من الموظفين والعاملين والمواطنين من خلال أكثر من مخرج وأبواب سواء رئيسية أو مخصصة لحالات الطوارئ.

ليعقب ذلك النزول على السلالم والتجمع فى مكان آمن ومفتوح وسط حديقة بلازا درة النيل المواجهة للمبنى، وهو الذى تزامن معه وصول سيارات الإطفاء والحماية المدنية والإسعاف للتعامل مع أى مواقف طارئة من حرائق أو إنهيارات أو إصابات.

ومن جهته، أشاد اللواء أشرف عطية، بمشروع التدريب العملى على الإخلاء وسرعة تجاوب العاملين والمواطنين معه، لأنه يستهدف رفع درجة الإستعداد، وتحقيق أقصى درجات الأمان في مجابهة الكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة بالإمكانيات المتاحة، وخاصة فى ظل المتغيرات المناخية.

ولفت إلى أن المشروع التدريبى سيشمل أيضاً إخلاء عدد من المبانى مثل مديرية الشباب والرياضة ومديرية الصحة، بالإضافة إلى أحد المدارس مع أول يوم دراسى فى مطلع الأسبوع القادم، لأنها من الضروريات المهمة التى تساعد فى توفير بيئة آمنة، وتقلل من فرص إصابة الطلاب والعاملين والمواطنين في حالة الطوارئ وتزيد من الوعى لديهم.

جاء ذلك عقب ما شهده العالم من تداعيات جسيمة للزلازل الأرضية فى دولتى تركيا وسوريا، وفى خطوة استباقية من محافظة أسوان للاستعداد للتعامل مع الأحداث والمواقف الطارئة ونشر التوعية وتدريب العاملين على السلوك الأمثل لمواجهة الأزمات "حال وقوعها".

نموذج محاكاة لمواجهة أزمة حدوث زلازل

نموذج محاكاة لمواجهة أزمة حدوث زلازل

نموذج محاكاة لمواجهة أزمة حدوث زلازل

نموذج محاكاة لمواجهة أزمة حدوث زلازل