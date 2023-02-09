لمدة 11 ساعة.. تحويلات مرورية بعد غلق كوبري الجيش

أعلنت الإدارة العامة لـ مرور القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة عن غلق كوبرى الجيش كليا فى الاتجاه القادم من محور الصاعقة إتجاه مناطق مصر الجديدة لمدة 11 ساعة لتنفيذ أعمال توصيل كابل كهرباء بمنطقة مصر الجديدة.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال توصيل كابل كهرباء بمنطقة مصر الجديدة.

وأضافت إدارة مرور القاهرة إن تنفيذ الأعمال يستلزم الـ(غلق كلى لمسطح كوبرى الجيش فى الإتجاه القادم من محور الصاعقة إتجاه مناطق مصر الجديدة).. وذلك يوم الجمعة الموافق 10/2/2023،بدءً من الساعة 12 صباحًا (بعد منتصف الليل)، وحتى الساعة 11 صباحًا نفس اليوم.

تحويلات مرورية كوبرى الجيش

وبيَّنت إدارة مرور الجيزة التحويلاتِ المرورية اللازمة للتسهيل على قائدي المركبات، وهي كالتالي:

_ حركة المركبات القادمة من محور المليون شجرة الدوران والعودة من محور الصاعقة فيمينًا إتجاه محور لطفية النادى فالميدان الأول فيمينًا مسطح كوبرى الجيش إلى المأوى الدورانى وإستكمال سير حركة المركبات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.