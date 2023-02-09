خلال زيارة للقناة.. وفد إعلامى سودانى: «القاهرة الإخبارية» ولِدت عملاقة فى زمن قياسى

أشاد وفد إعلامي سوداني ضم: الكاتب الصحفي عثمان ميرغني، رئيس تحرير جريدة «التيار» السودانية، والكاتب الصحفي السماني عوض الله رئيس تحرير موقع «الحاكم»، بانطلاق قناة «القاهرة الإخبارية»، وما لمسوه من التجهيزات التقنية عالية المستوى، والاستوديوهات المجهزة بأحدث إمكانيات العرض، بالإضافة إلى ضم عدد مميز من الإعلاميين والمراسلين حول العالم.

وكان في استقبال الوفد بمقر قناة «القاهرة الإخبارية»، الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وشهد اللقاء التباحث بشأن الاستفادة من قطاع «أخبار المتحدة للخدمات الإعلامية» في تدريب الصحفيين والكوادر الإعلامية السودانية، من خلال عقد دورات تدريبية بالقاهرة والخرطوم على التحرير الصحفي والتقديم الإذاعي والتليفزيوني.

وأعرب الكاتب الصحفي عثمان ميرغني، رئيس تحرير جريدة «التيار» السودانية، عن سعادته بالتجهيزات عالية المستوى، وذلك خلال تفقده استوديوهات القناة، وما شاهده من مستوى احترافي عالٍ للعاملين بها، ما يعتبر امتدادًا لريادة الإعلام المصري على مدار العقود الماضية.

وعبَّر «ميرغني» عن سعادته بانطلاق «القاهرة الإخبارية» خصوصًا أن الإعلام العربي في حاجة لصوت يعبّر عن آمال وتطلعات الشعوب العربية، معبرًا عن سعادته بزيارة القناة ومشيدًا بالإمكانات المتطورة.

وقال: «هذا ما عهدناه عن الإعلام المصري الذي يمثّل صوت الشعوب العربية واستقرارها»، معتبرًا أن قناة «القاهرة الإخبارية» ولِدت عملاقة في زمن قياسي.

بدوره، أعرب الكاتب الصحفي السماني عوض الله، رئيس تحرير موقع «الحاكم»، عن سعادته بزيارة مقر قناة «القاهرة الإخبارية» والمستوى المتقدم الذي شاهده، مشيدًا بالتطور الكبير الذي يدل على أن الإعلام المصري متطور بشكل كبير جدًا.

وأكد أن السودان ومصر في حاجة للإعلام الإيجابي الداعم للعلاقات بين الدول العربية.

من ناحيته، أكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال اللقاء، أن قناة «القاهرة الإخبارية» لديها عدة مكاتب إقليمية منها مكاتب في لندن وواشنطن والخرطوم.

وأضاف «الطاهري» أن القناة استغرقت ثلاثة أشهر في التجهيزات قبل الانطلاق، وكانت تتم بشكل مدروس وممنهج، وفي منحنى زمني محدد.

وأشار إلى أن القناة تعمل أيضًا على التدريب المستمر لكوادرها، وتم تدريب أكثر من 200 كادر إعلامي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أننا لن نتأخر أبدًا في التدريب المستمر لكوادر القناة؛ ليواكبوا تطورات صناعة المهنة عالميًا، والاعتماد على الشباب إلى جانب أساتذة وخبرات إعلامية مصرية كبيرة.

وأوضح أن شخصية القناة لا تنفصل عن شخصية العاصمة القاهرة، التي تتمثل في «السلام، والتنمية، والاستقرار»، والعمل على إنتاج ومعالجة الأخبار على مدار الساعة بالقدر الذي يلبي تطلعات المشاهد عربيًا وعالميًا.