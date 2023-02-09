الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم أسيوط»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

قال محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إن نتيجة الشهادة الاعدادية سوف يتم إعلانها خلال ساعات، عقب الانتهاء من أعمال المراجعة ورصد الدرجات.

وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أنه فور إنتهاء أعمال الإمتحانات بدأت أعمال التصحيح فوراً ورصد درجات المواد التي تم تصحيحها وجاري العمل بتصحيح ما تبقى من المواد وسوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة اسيوط فور الإنتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة.

 وأشار "دسوقي"  إن أعمال التصحيح تسري في هودء ويسر وعدم وجود أي معوقات أمام أعمال التصحيح ورصد الدرجات مع توفير كافة سبل الراحة والأمان للمصححين والمراجعين مع التشديد على المصححين بضرورة مراعاة الطلاب أثناء أعمال التصحيح.

وكشف إن الإمتحانات تمت بالمحافظة دون وجود أي معوقات أو مشاكل حيث تم توافر كافة سبل الراحة للطلاب وتحقيق الانضباط والهدوء للطلاب لضمان توفير أكبر قدر من الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم على أكمل وجه دون وجود أي معوقات خارجية قد تعرقل سير أعمال الامتحانات.

وقال وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط إن إجمالي أعداد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الاعدادية العامة والمهنية على مستوى المحافظة بلغ 79 ألف 820 طالب وطالبة موزعين عل 416 لجنة على مستوى المحافظة من بينهم عدد 75 ألف و732 طالب وطالبة بالإعدادية العامة يؤدون الامتحان في 397 لجنة و4088 طالب وطالبة في الإعدادية المهنية موزعين على 19 لجنة.

وأشار وكيل المديرية إلى عدم تلقي أي شكاوى أو معوقات في أي لجنة من اللجان على مستوى المحافظة وسط هدوء ودون شكاوى وبكل سهولة ويسر حيث جاءت الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

أعمال الامتحانات الإعدادية العامة الثالث الاعدادي 2023 الشهادة الإعدادية العامة الصف الثالث الاعدادي 2023 امتحانات الشهادة الإعدادية حقيق الانضباط سبل الراحة للطلاب ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية لشهادة الإعدادية 2023

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