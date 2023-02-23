الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

28 فبراير.. دورة تدريبية لتلقين خدام الكنيسة فنون الوعظ والخطابة

الانبا مرقس
الانبا مرقس

أعلن مركز القديس مارمرقس للدراسات المسيحية، التابع لمطرانية شبرا الخيمة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الانبا مرقس مطران الايبارشية، عن إطلاق دورة تدريبية متخصصة في علوم الوعظ والخطابة الكنسية.

وتتناول الدورة التدريبية عدة موضوعات هامة مثل “خدمة الوعظ وتاريخ الوعظ، وسمات الواعظ الجيد، وملكات الوعظ وتنميتها، واستراتيجية العظة المشبعة”، مع تدريبات عملية على أنواع متخصصة مثل وعظ الرثاء ووعظ الاجتماعات.

وتنطلق فعاليات الدورة التدريبية اعتبارًا من الأربعاء المقبل الموافق 28 فبراير، بمقر المركز بمطرانية شبرا الخيمة بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بشبرا البلد.

من ناحية أخرى، نظمت إيبارشية طموه، أمسية خاصة للشباب من أبناء الإيبارشية بعنوان "أقنوم الابن"، في كنيسة الشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس السائح (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا صموئيل أسقف الإيبارشية.

وشملت الأمسية محاضرة ألقاها الدكتور القس بيشوي حلمي أستاذ اللاهوت بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس وكاهن كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بشبرا، بعنوان "أقنوم الابن"، ومحاضرة ألقاها الدياكون زكريا عبد السيد المتخصص في التاريخ الكنسي بأسقفية الشباب، بعنوان "بدع وهرطقات عن أقنوم الابن"، وفي ختام الأمسية ألقى نيافة الأنبا صموئيل كلمة روحية على المشاركين، والذين بلغ عددهم 700 شاب وشابة بالإضافة إلى مجمع كهنة الإيبارشية وعدد من الخدام.

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