الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية إيطاليا: نبحث عن طرق لإرسال الإمدادات إلى سوريا عبر لبنان

وزير الخارجية والتعاون
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاجاني

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاجاني، إن الوزارة تبحث عن طرق لإرسال الإمدادات الطبية والسيارات والبضائع إلى سوريا عبر لبنان .


وأضاف تاجاني - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) - أن هناك اجتماعا جاريا بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في إيطاليا لإيجاد طريقة لإرسال هذه المساعدات إلى دول تخضع للعقوبات، منوها بأن الأمر معقد نظرا لحالة البنى التحتية التي عانت على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن بلاده تعمل بهدف إيصال كل ما يمكن أن تحتاج إليه سوريا.

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