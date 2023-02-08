إخلاء 3 عقارات مجاورة لبرج العروبة المائل بالهرم

أنقذت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الجيزة، منطقة الهرم من كارثة إنسانية بإخلاء 3 عقارات عقب رصد برج مائل بمنطقة العروبة ما يهدد حياة مئات الأسر قاطنة بذلك البرج والأبراج المجاورة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بميل برج سكني مكون من 15 طابقًا في منطقة العروبة بحي الهرم في الجيزة، على الفور انتقلت قوات الأمن وتبين ميل البرج السكني، وتم إخلاء الأهالي من العقار المائل تحسبًا لحدوث انهيار.

كما قامت الأجهزة الأمنية، بإخلاء 3 عقارات مجاورة للبرج المائل بمنطقة العروبة بحي الهرم، حرصًا على سلامتهم.

وكشفت المعاينة الأولية عن أن البرج المائل مكون من 15 طابقًا، ومنذ أيام قليلة حضر صاحب العقار، وحاول إصلاح البرج بواسطة "دق خوازيق حديدية"، ولكن المحاولات باءت بالفشل.

كما تبين أن صاحب البرج، منذ 4 سنوات قام ببناء 4 طوابق إضافية ليصبح البرج ١٥ طابقاً مما أثر على سلامة البنية التحتية وأدى إلى ميله.

وأوضح الأهالي أنه منذ 6 أيام تلاحظ وجود ميل في البرج وتداولوا صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "صورة مرعبة"، حيث تم إبلاغ المحافظة والحي وقاموا بإخلاء البرج السكني من الأهالي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الواقعة.