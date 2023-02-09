مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 9-2-2023

استقرت أسعار الحديد عند نفس المستوى السعري الذي سجلته مع بداية شهر فبراير الجاري، وبلغ سعر حديد التسليح بين 25500 و28500 جنيه تسليم أرض المصنع ، ويصل إلى المستهلك عند 30 ألف جنيه للمستهلك.

واتجهت شركات الحديد إلى رفع سعره خلال العام الجاري مرتين بعد أن ارتفع سعر الدولار ووصل إلى مستوى 30 جنيهًا، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي أسعار مواد البناء ومنها سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 9-2-2023.

سعر الحديد اليوم

سعرحديد عز 26985 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين 26850 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب 28500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر الحديد في مصنع الجارحي 25500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر الحديد في مصنع السويس نحو 26850 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب ليبلغ نحو 25500 جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم

سعر أسمنت المسلح من 1940 جنيها إلى 1950 جنيها.

سعر أسمنت النصر 1900 جنيه.

سعر أسمنت الممتاز من 1960 جنيها إلى 1965 جنيها.

سعر أسمنت التعمير 1700 جنيه.

سعر أسمنت المنيا 1910 جنيهات.

سعر أسمنت المصريين 1720 جنيها.

سعر أسمنت الصعيد 1760 جنيها.

سعر أسمنت أسيوط 1750 جنيها.

سعر أسمنت النهضة 1750 جنيها.

سعر أسمنت وادي النيل من 1840 جنيها إلى 1850 جنيها.

سعر أسمنت المخصوص من 1860 جنيها إلى 1860 جنيها.

سعر أسمنت أسوان من 1770 جنيها إلى 1780 جنيها.

سعر أسمنت العسكري من 1840 جنيها إلى 1840 جنيها.

سعر أسمنت سيناء 42.5 من 1840 جنيها إلى 1840 جنيه.

سعر أسمنت السويس من1930 جنيها إلى 1940 جنيها.