الطماطم بـ٥ والبطاطس بـ٦ جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ البيع والمعارض

حرصت معارض ومنافذ بيع السلع التابعة لمحافظة الجيزة، على توفير كافة أنواع الخضار والفاكهة بمنافذ البيع بأسعار مخفضة، لتصل لكافة شرائح المجتمع وفئاته وتخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية.

وبلغ سعر كيلو الطماطم ٥ جنيهات، البطاطس ٦ جنيهات للكيلو الواحد، البصل ٦.٥ جنيه للكيلو، البرتقال ٣،٥ جنيه, وغيرها من الخضروات والفاكهة التى تهافت عليها المواطنين.

وتقدم المعارض ومنافذ البيع السلعية التابعة لمحافظة الجيزة بمختلف الأحياء والمناطق معظم أنواع الخضار والفاكهة بأسعار مخفضة تصل لـ٣٠٪ مقارنة بمثيلتها في الأسواق.

وشهدت معارض ومنافذ بيع السلع والخضار والفواكه بمنطقة الوراق، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لشراء السلع بأسعار مخفضة، والتي تواجدت أمام قسم شرطة الوراق وبجوار مبنى الإسكان القديم، منذ أن فتحت أبوابها على مدار الأيام القليلة الماضية.

وكان قد أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، استمرار الضخ اليومي لكافة السلع لضمان توافرها بمعدلات أعلي من معدلات السحب اليومي بكافة منافذ معارض أهلا رمضان (المواطن أولا)، على مستوى كافة المحافظات، مؤكدا أن المعارض تلاقي هذا العام إقبالا غير مسبوقا.

وتلقى إبراهيم العربي تقريرا من لجان متابعة الأسواق باتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات توضح حركة البيع اليومية ومعدلات سحب البضائع والإقبال اليومي الذي تشهده المنافذ ومتوسط أسعار بيع السلع.

وشمل التقرير مجموعة من الصور والفيديوهات توضح حركة الزيارات اليومية لمنافذ معارض أهلا رمضان كما شمل قائمة بمتوسط أسعار بيع السلع الاستراتيجية للمواطنين بمختلف المحافظات حيث أوضح التقرير أن سعر كيلو الأرز تراوح بين 14 و18 جنيها، كيلو السكر تراوح بين 14 و16 جنيها، مكرونة وزن كيلو تراوح بين 14 و16، كيلو الدقيق 15 جنيها، دجاج مبرد وزن كيلو و200 جرام تراوح بين 80 و90 جنيها، كيلو لحم بلدي تراوح بين 140 و190 جنيها.



وأكد “العربي” أن كافة الجهات الحكومية والخاصة تتسابق في تقديم أقصى التخفيضات الممكنة تنفيذا للتكليفات الرئاسية بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمستهلكين بأسعار تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية واحتواء معدلات التضخم العالمية التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمات الاقتصادية والتوترات السياسية على الساحة العالمية.

وأضاف أن لجان متابعة الأسواق باتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات تتابع حركة سحب البضائع اليومية للتأكد من توافر كافة السلع وتناسب ضخ السلع بالمنافذ مع المتطلبات النوعية والجغرافية لكل منفذ.