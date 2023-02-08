لا يفوتك هذا المساء| ظهور قاتل نيرة أشرف بالبدلة الحمراء.. والإفراج عن جميع المحبوسين فى أحداث الوراق

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

أجواء شديدة البرودة.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعتها لحالة الطقس خلال أسبوع، اعتبارًا من غدٍ الخميس وحتَّى الثلاثاء 14 فبراير، على جميع أنحاء البلاد، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكُبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ الطقس يكون معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط (هنــــــــــا).

يكرمهم الرئيس.. ننشر أسماء الفائزين فى المسابقة العالمية الـ29 للقرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف، عن أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة العالمية الـ29 لحفظ القرآن الكريم، والتي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفائزين في المراكز الأولى بفروع المسابقة.

وشارك في المسابقة التي أقيمت على ضفاف النيل 108 متسابقًا من 58 دولة حول العالم منها 33 إفريقية، وسبعة محكمين من 7 دول هي "مصر وتشاد والأردن وفلسطين والسعودية والسودان وسلطنة عمان"، بجوائز تتجاوز الـ2 مليون جنيه بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط (هنــــــــــا).

«Watch iT»‫.. منصة وطنية تحفظ تراث التليفزيون المصرى وتقدم أعمالًا أصلية

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال مايو 2019، خدمة جديدة من خلال إحدى شركاتها، وهى عبارة عن منصة رقمية للمحتوى الإعلامى باسم «Watch iT»، وباستخدام التطبيق على الشاشات الذكية أو المتصفح يمكن مشاهدة محتوى مميز.

وبعد الانطلاق، جرى توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، وبدأت منصة «Watch iT» فى الاستعداد لتحميل المحتوى الرقمى للمكتبة الرقمية للتليفزيون المصرى. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط (هنــــــــــا).

تفاصيل الإفراج عن جميع المحبوسين فى أحداث الوراق

وجه النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، الشكر لوزارة الداخلية لاحتواء الموقف بجزيرة الوراق، موضحا أنه تم الإفراج عن كل المحبوسين في أحداث الوراق.

وأكد الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، مع الإعلامية عزة مصطفى والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن قرار وزارة الداخلية يمثل معالجة لكل الأطراف ويحمل مرونة واحتواء. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط (هنــــــــــا).

قاتل نيرة أشرف بالبدلة الحمراء: سايرت أهلها لحد ما خلصت عليها

ساعات قليلة ويظهر محمد عادل قاتل نيرة أشرف أمام محكمة النقض مرتديا "البدلة الحمراء"، في الظهور الأول له عقب حكم محكمة الجنايات بإعدامه شنقا.

وأوصت نيابة النقض في شهر يناير الماضي برفض الطعن المقدم من المتهم محمد عادل في قضية مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وتأييد حكم الإعدام الصادر ضده وانتهت -في تقريرها الاستشاري غير الملزم للمحكمة- بموافقة الحكم الصادر من محكمة الجنايات لصحيح القانون، وبعدم سداد أوجه الطعن المقدمة من الدفاع. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط (هنــــــــــا).

مطار القاهرة يُودع فوج معتمرى اللجنة النقابية بميناء القاهرة الجوى «صور»

ودع فريق العلاقات العامة بميناء القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، رحلة عمرة شهر رجب لفوج معتمرى اللجنة النقابية بشركة ميناء القاهرة الجوى.

وأقلعت الرحلة من الصالة الموسمية بمبنى الركاب رقم 3، وعلى متنها 40 معتمرًا من العاملين بشركة ميناء القاهرة الدولي وسط أجواء يسودها البهجة والفرحة، وذلك تحت رعاية المحاسب مجدى إسحق، رئيس مجلس الإدارة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط (هنــــــــــا).

«حياة كريمة» تنهي مشاكل مواقف السيارات داخل القرى النائية

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتطوير وإحلال البنية التحتية في القرى النائية والأكثر فقرًا، وقدمت الكثير من الخدمات التي يعتمد عليها المواطنين بشكل أساسي في حياتهم اليومية، ومنها تطوير الوحدات الصحية ورصف الطرق وتجديد مراكز الشباب، إلى جانب توصيل الغاز الطبيعي والمياه النظيفة للمنازل بعد ترميمها، وذلك للارتقاء بالمستوى المعيشي لسكان تلك القرى. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط (هنــــــــــا).