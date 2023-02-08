تفاصيل الإفراج عن كل المحبوسين فى أحداث الوراق

وجه النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، الشكر لوزارة الداخلية لاحتواء الموقف بجزيرة الوراق، موضحا أنه تم الإفراج عن كل المحبوسين في أحداث الوراق.

وأكد الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، مع الإعلامية عزة مصطفى والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن قرار وزارة الداخلية يمثل معالجة لكل الأطراف ويحمل مرونة واحتواء.

وأضاف أن القرار يفوت الفرصة على كل المتربصين للدولة المصرية للاصطياد في الماء العكر، لافتا إلى أن هناك دعما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار.

كما وجه الشكر لوزير الداخلية والنائب العام على استجابتهما السريعة للجنة العفو الرئاسي، في ظل تربص شديد من جماعات داخلية وخارجية للدولة المصرية التي تهدف لتشويه كل ما له علاقة بمصر.