الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تفاصيل الإفراج عن كل المحبوسين فى أحداث الوراق

طارق الخولي
طارق الخولي

وجه النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، الشكر لوزارة الداخلية لاحتواء الموقف بجزيرة الوراق، موضحا أنه تم الإفراج عن كل المحبوسين في أحداث الوراق. 

وأكد الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، مع الإعلامية عزة مصطفى والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”،  أن قرار وزارة الداخلية يمثل معالجة لكل الأطراف ويحمل مرونة واحتواء. 

وأضاف أن القرار يفوت الفرصة على كل المتربصين للدولة المصرية للاصطياد في الماء العكر، لافتا إلى أن هناك دعما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار.

كما وجه الشكر لوزير الداخلية والنائب العام على استجابتهما السريعة للجنة العفو الرئاسي، في ظل تربص شديد من جماعات داخلية وخارجية للدولة المصرية التي تهدف لتشويه كل ما له علاقة بمصر.

لجنة العفو الرئاسي الإفراج المحبوسين احداث الوراق المتربصين يفوت الفرصة وزارة الداخلية

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