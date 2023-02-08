الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مطار القاهرة يُودع فوج معتمرى اللجنة النقابية بميناء القاهرة الجوى «صور»

فوج المعتمرين لشركة
فوج المعتمرين لشركة ميناء القاهرة

ودع  فريق العلاقات العامة بميناء القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، رحلة عمرة شهر رجب لفوج معتمرى اللجنة النقابية بشركة ميناء القاهرة الجوى. 

وأقلعت الرحلة من الصالة الموسمية بمبنى الركاب رقم 3، وعلى متنها 40 معتمرًا من العاملين بشركة ميناء القاهرة الدولي وسط أجواء يسودها البهجة والفرحة، وذلك تحت رعاية المحاسب مجدى إسحق، رئيس مجلس الإدارة. 

وكان في مقدمة المودعين الدكتور طارق إسماعيل، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، بالإنابة عن المحاسب رئيس مجلس الإدارة، وذلك فى حضور الدكتور محمد شربى رئيس قطاع السلامة والجودة وعدد من قيادات الشركة. 

وقام فريق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى بتوديعهم وإنهاء إجراءات السفر الخاصة بهم، كما قاموا بتقديم الهديا الرمزية.

فوج المعتمرين لشركة ميناء القاهرة
فوج المعتمرين لشركة ميناء القاهرة
فوج المعتمرين لشركة ميناء القاهرة
فوج المعتمرين لشركة ميناء القاهرة
فوج المعتمرين لشركة ميناء القاهرة
فوج المعتمرين لشركة ميناء القاهرة
مطار القاهرة ميناء القاهرة الجوي معتمرى اللجنة النقابية فوج معتمرى اللجنة النقابية عمرة شهر رجب الصاله الموسمية

رئيس التحرير

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