مطار القاهرة يُودع فوج معتمرى اللجنة النقابية بميناء القاهرة الجوى «صور»

ودع فريق العلاقات العامة بميناء القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، رحلة عمرة شهر رجب لفوج معتمرى اللجنة النقابية بشركة ميناء القاهرة الجوى.

وأقلعت الرحلة من الصالة الموسمية بمبنى الركاب رقم 3، وعلى متنها 40 معتمرًا من العاملين بشركة ميناء القاهرة الدولي وسط أجواء يسودها البهجة والفرحة، وذلك تحت رعاية المحاسب مجدى إسحق، رئيس مجلس الإدارة.

وكان في مقدمة المودعين الدكتور طارق إسماعيل، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، بالإنابة عن المحاسب رئيس مجلس الإدارة، وذلك فى حضور الدكتور محمد شربى رئيس قطاع السلامة والجودة وعدد من قيادات الشركة.

وقام فريق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى بتوديعهم وإنهاء إجراءات السفر الخاصة بهم، كما قاموا بتقديم الهديا الرمزية.

فوج المعتمرين لشركة ميناء القاهرة

فوج المعتمرين لشركة ميناء القاهرة