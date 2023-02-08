الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المؤبد لموظف هتك عرض بناته فى البحيرة

المؤبد
المؤبد

عاقبت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عتمان وسكرتارية خالد حسين، الأربعاء بالسجن المؤبد المتهم "م.م.خ"، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتعدي علي ابنتيه  كل من " ش.م.م" و"ر.م.م".

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى ضباط المباحث بمركز شرطة النوبارية إخطارا يفيد ببلاغ، يتهم موظفا بالتعدي علي ابنتيه بدائرة المركز وهتك عرضهما تحت تهديد السلاح.

عقب تقنين الإجراءات توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة النوبارية، إلى قيام المتهم "م.م.خ" موظف، بالتعدي علي كل من المجني عليهما " ش.م.م" طالبة وشقيقتها " ر.م.م" طالبة ، بالقوة والتهديد حال كونه والدهما وقام بالتعدي عليهما وهتك عرضهما وذلك تحت القوة والاكراه تحت تهديد السلاح الأبيض سكين وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

بالعرض علي النيابة قررت إحالته الي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم علي المتهم.

ارتكاب الواقعة ادي النطرون اجراء الإجراءات السج اللوا

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