الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تطورات ومخاوف على الصعيد المهني.. توقعات برج الدلو 2023

برج الدلو
برج الدلو

قد يكون لهذا العام تأثير إيجابي على حياتك وفقًا لـ توقعات برج الدلو 2023، في بداية هذا العام  قد يجلب كوكب المشتري بعض فرص الربح الجيدة، في حوالي منتصف شهر فبراير قد يجلب تأثير العقد العديد من الصعوبات على الجبهة المالية، تحتاج إلى التعامل مع التمويل بعناية، قد تكون ثروتك في صالحك خلال الجزء الأخير من عام 2023 برج الدلو. 

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توقعات برج الدلو 2023

تسلط الشمس الضوء على بيتك الأول من نهاية يناير وحتى نهاية فبراير، ومثل كل عام ستحتفل بيوم ولادتك في وقت ما خلال تلك الفترة الزمنية، هذا العام خطط للاستمتاع بعيد ميلاد بأسلوب غير عادي تشتهر به، بمعنى آخر كن غريبًا وتأكد من أن الاحتفالات تتضمن الكثير من المرح، وابتعد عن العزلة، لأن أسوأ شيء يمكن أن تتخيله هو الاحتفال بمفردك.

قد يجلب كوكب الزهرة فرصًا للاستمتاع بوقت رومانسي وفقًا مع تقدم العام ، مما يمنح عواطفك دفعة قوية، قد تكون الفترة من شهر فبراير وقتًا مثاليًا لبدء علاقة جديدة مع برج الدلو 2023، يُعد قضاء الوقت مع العائلة أمرًا ضروريًا لمعالجة القلق المستمر، قد تشعر بحياتك العاطفية مضطربة، قد تكون واثقا وحاسما ببراعة في حوالي شهر يوليو في جميع الأمور المتعلقة بعلاقتك وحياتك الشخصية.

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قد تكون بداية هذا العام جيدة لاتخاذ بعض القرارات المهمة بشأن حياتك المهنية كما يقول برج الدلو الوظيفي 2023، لذا استعد للمكاسب على جميع جبهات العمل، قد يساعدك كوكب الزهرة العابر على بدء مشروع جديد في عملك. يشير كوكب المشتري إلى أنه من المحتمل أن تقوم بالعديد من المشاريع المهمة في العمل، ويمكنك التركيز مرة أخرى على الدراسات، قد تساعدهم موهبة برج الدلو على إدارة دراستهم على الرغم من بعض الظروف الصعبة.

مع تقدم العام من المرجح أن يجبر زحل الطلاب على الابتعاد عن إضاعة الوقت والتركيز على الدراسات، على الرغم من أن النصف الأخير من برج الدلو قد يكون إيجابيًا بشكل عام، فقد يتم تضليل الطلاب ومن ثم يُنصح والديهم بإرشادهم بشكل صحيح إلى الأشياء التي يجب أن ينتبهوا إليها، والتركيز على حصد أعلى الدرجات.

حظك اليوم.. توقعات الأبراج المائية 8 فبراير 2023

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وائل لطفي

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