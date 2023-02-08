بالصور.. حريق مصنع أمريكى للطائرات المسيرة فى لاتفيا

اندلع حريق في مصنع أمريكي للطائرات المُسيَّرة في لاتفيا، يوفِّر إمدادات للجيش الأوكراني وأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".



وتفصيلاً، انتشرت سيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف قرب موقع الحريق في المصنع الذي تديره شركة "إيدج أوتونومي" الأمريكية في ضواحي العاصمة اللاتفية ريغا.

ولم يُعرف سبب الحريق.. وقد نُقل شخصان إلى المستشفى، حسبما أفادت خدمات الطوارئ في لاتفيا، موضحة عبر تويتر أن شخصًا ثالثًا يتلقى العلاج في موقع المنشأة.





وقالت خدمة الإطفاء عبر تويتر: "اندلع حريق شديد الخطورة في مبنى الإنتاج؛ ما أدى إلى انبعاث الكثير من الدخان". وحضت السكان المحليين على إبقاء أبواب بيوتهم ونوافذها مغلقة.

حريق في مصنع أمريكي للطائرات المُسيَّرة في لاتفيا



وبعد ساعات من إرسال نحو 50 من عناصر الإطفاء إلى مكان الحادث أفادت خدمات الإنقاذ بأن الحريق صار تحت السيطرة، بينما فتحت الشرطة تحقيقًا في الملابسات.

حريق في مصنع أمريكي للطائرات المُسيَّرة في لاتفيا



وتنتج الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًّا الطائرات المُسيَّرة بعيدة المدى لأغراض الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.



