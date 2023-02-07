الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 9 أطنان دقيق مدعم وأقماح محظور تداولها وأعلاف مجهولة بمطروح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تمكنت مديرية التموين بمطروح بالاشتراك مع قسم مباحث التموين، من ضبط 9 أطنان دقيق مدعم وأقماح محظور تداولها وأعلاف مجهولة خلال حملة مكبرة.

IMG-20230207-WA0101

حيث تم ضبط 9 أطنان دقيق مدعم وأقماح محظور تداولها وأعلاف مجهولة بالإضافة إلى 1 طن سولار وذلك قبل تهريبها والاتجار بالسوق السوداء والتربح غير المشروع

IMG-20230207-WA0100

كما تم ضبط 10 مخالفات تموينية متنوعة عبارة عن ٥ مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، و٥ مخالفات عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية.

IMG-20230207-WA0099

تم التحفظ على الكميات المضبوطة من الدقيق المدعم والأعلاف والأقماح والسولار المدعم وقيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

IMG-20230207-WA0097
إدارة الرقابة التموينية الرقابة التموينية تموين مطروح حملة تموينية مكبرة مباحث التموين محافظة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

بالرابط.. خطوات تسجيل قراءة الغاز الطبيعي بتروتريد فبراير 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس

محافظ دمياط تهنئ مدير الأمن الجديد لتوليه مهام منصبه

السعودية تسير جسرًا جويًا لتقديم المساعدات لسوريا وتركيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟