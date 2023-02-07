ضبط 9 أطنان دقيق مدعم وأقماح محظور تداولها وأعلاف مجهولة بمطروح

تمكنت مديرية التموين بمطروح بالاشتراك مع قسم مباحث التموين، من ضبط 9 أطنان دقيق مدعم وأقماح محظور تداولها وأعلاف مجهولة خلال حملة مكبرة.

حيث تم ضبط 9 أطنان دقيق مدعم وأقماح محظور تداولها وأعلاف مجهولة بالإضافة إلى 1 طن سولار وذلك قبل تهريبها والاتجار بالسوق السوداء والتربح غير المشروع

كما تم ضبط 10 مخالفات تموينية متنوعة عبارة عن ٥ مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، و٥ مخالفات عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة من الدقيق المدعم والأعلاف والأقماح والسولار المدعم وقيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.