الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ظهرت.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2023

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

ظهرت نتائج مرحلة الصف الثالث الإعدادي في عدد كبير من المحافظات خلال الأيام الماضية، وزاد معها البحث من قبل القاطنين بمحافظة الأقصر حول نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2023 لمعرفة نتيجة أبنائهم وأقاربهم. 

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2023

واعتمد المستشار مصطفى ألهم، بصفته محافظ الأقصر، نتيجة الصف الثالث الإعدادى الفصل الدراسى الأول بالعام الدراسى 2022/2023، بنسبة نجاح تصل إلى 75.26%، يكون بحضور الدكتور صبرى خالد، بصفته وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الأقصر، بعد انتهاء أعمال التصحيح والتقدير وتجميع كافة الدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر برقم الجلوس، وتصدرت محركات البحث على “جوجل” وكافة مواقع السوشيال ميديا، عقب الانتهاء من تصحيح الامتحانات والظهور النتيجة بشكل رسمي.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر 2023

ونتيجة ثالثة إعدادي بالأقصر 2023، تزايدت عليها البحث عليها عقب ظهورها، لكافة طلاب الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي 2022/2023.

وتعرض «الدستور» نتيجة الشهادة الإعدادية في كافة المحافظات، لحظة بلحظة، لمساعدة متابعيها على معرفة كل ما سوف يخص نتيجة الشهادة الإعدادية بكافة الخطوات وكيفية تنفيذها يكون من ضمن الخدمات المستمرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

ويبحث أولياء الأمور عن نتائج الشهادة الإعدادية 2023، لمعرفة المصير لأبنائهم الطلاب في الفصل الدراسي الأول، لكي تحدد مصيرهم قبل معركة مرحلة الثانوية، وتجدوها هنا عبر موقع الدستور: من هنا

ومازال نتيجة ثالثة إعدادي 2023، يكثر البحث عنها لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك لمحاولة الوصول إلى رابط يكون سهل وسريع للحصول عليها بشكل كامل بالدرجات، والتي قد وفرته وزارة التربية والتعليم المصرية، لمعرفة النتيجة.. بالضغط هنا

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة مطروح الترم الأول برقم الجلوس

بالتزامن مع ظهور النتيجة.. كل ما تريد معرفته عن توزيعة درجات نتيجة الصف الاول الثانوي

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خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية، أن يطلعوا على نتيجة الشهادة الإعدادية بالترم الأول بالأسماء والدرجات، في جميع المحافظات من خلال موقع الدستور.

ويتم توزيع كافة درجات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول بجميع المحافظات بكافة المواد المختلفة التي سوف تضاف للمجموع وتكون بمجموع 140 درجة.

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وائل لطفي

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