الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

بالتزامن مع ظهور النتيجة.. كل ما تريد معرفته عن توزيعة درجات نتيجة الصف الاول الثانوي

الصف الاول الثانوي
الصف الاول الثانوي

بالتزامن مع ظهور النتيجة.. كل ما تريد معرفته عن توزيعة درجات نتيجة الصف الاول الثانوي 

يتسأل العديد من طلاب الصف الاول الثانوى عن توزيعة درجات الامتحان وذلك بالتزامن مع ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي فى المدارس، فى هذا السياق تنشر الدستور توزيعة الدرجات للطلاب حيث  بلغ مجموع درجات الصف الأول الثانوي 280 درجة، ويتم تقسيمها علي الفصلين الدراسيين، وكل ترم من 140 درجة، ويتم توزيع درجات الصف الأول الثانوي 2023 كما يلي:

_مادة اللغة العربية (50 درجة) : 34 أسئلة إلكترونية، 6 أسئلة ورقية، 5 اختبار الشهر، 2.5 إلتزام، 2.5 سلوك.

_ مادة اللغة الأجنبية الأولى (40 درجة) : 27 أسئلة إلكترونية، 5 أسئلة ورقية، 4 اختبار الشهر، 2 إلتزام، 2 سلوك.

_مادة اللغة الأجنبية الثانية (30 درجة) : 20 أسئلة إلكترونية، 4 أسئلة ورقية، 3 اختبار الشهر، 1.5 إلتزام، 1.5 سلوك.

_مادة الرياضيات (40 درجة) : 27 أسئلة إلكترونية، 5 أسئلة ورقية، 4 اختبار الشهر، 2 إلتزام، 2 سلوك.

_مادة الكيمياء (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك.

_مادة الفيزياء (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك.

_مادة الأحياء (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك.

_مادة التاريخ (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك.

_مادة الجغرافيا (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك.

_مادة الفلسفة (20 درجة) : 14 أسئلة إلكترونية، 2 أسئلة ورقية، 2 اختبار الشهر، 1 إلتزام، 1 سلوك.

الثانوي 2023 الأول والثاني الثانوي الأول الثانوي 2023 الصف الأول الثانوي 2023 الصف الأول الثانوي الثاني الثانوي

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