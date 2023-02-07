الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. نظر دعوى مرتضي منصور لقيد 3 من لاعبي الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الأربعاء، الدعوى المقامة من  مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، للمطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد 3 لاعبين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية.

واختتمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، واختصمت كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وقالت الدعوى إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لتعبئة بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا، حيث أن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولفتت إلى أن الاتحاد خالف قانون الفيفا وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي "ناصر منسي، أحمد بلحاج، محمود شبانة العائد من الإعارة".

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن مجلس إدارة ناديه سيعقد اجتماعا طارئًا لدراسة عدم استكمال الدوري.

اتحاد المصري لكرة القدم الدوري الممتاز القضاء الإداري بمجلس الدولة رئيس نادى الزمالك محكمة القضاء الإداري مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك محمود شبانة وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة مرتضى منصور

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