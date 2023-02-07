الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جميع الادارات.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة المنيا الترم الأول

طلاب
طلاب

زاد البحث عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة المنيا الترم الأول عقب اعتمادها بشكل رسمي منذ قليل حيث يرغب كل الطلاب في معرفة درجاتهم في كافة المواد التي خضعوا لها خلال الفصل الدراسي الأول في شهر يناير الماضي حيث خصص مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني موقعها الإلكتروني للاستعلام عن النتائج.

جميع الادارات.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة المنيا الترم الأول 

يمكن لطلاب نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة المنيا الاستعلام درجاتهم في الفصل الدراسي الأول من خلال الموقع الذي خصصته مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتائج الطلاب وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب استيفاء كافة البيانات المطلوبة للاسعلان عن نتائج الطلاب.

وخصص موقع الدستور الإلكتروني رابط يخدم الطلاب للاستعلام عن نتائجهم في كافة المواد الدراسية للفصل الدراسي الأول من خلال هذا الرابط (من هنا)  حيث نظهر القائمة الكاملة لدرجات الطالب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي للمواد والنسبة المئوية.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023

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رابط بوابة الأزهر للنتائج.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023

اعتمدت محافظة المنيا نتيجة الصف الثالث الإعدادي منذ قليل بنسبة نجاح وصلت إلى 74.13 % حيث تقدم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2022-2023 قرابة 91227 طالب وطالبة في المدارس الرسمية والحكومية (انتظامي ومنازل) حضر منهم 88135 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين نحو 65338 طالب وطالبة.

وكان امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية قد أجريت خلال الفترة من 9 - 27 يناير 2023 داخل المدارس في جميع المحافظات وسط إجراءات احترتزية صارمة أشرفت عليها وزارة الصحة حفاظا على سلامة الطلاب أثناء فترة الامتحانات حيث تم اختيار لجان ذات مساحات واسعة ومنافذ تهوية مناسبة.

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البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية نتائج الشهادة الإعدادية 2023

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رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

التظلمات على نتيجة شهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023

عقب إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة المنيا الترم الأول فتحت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني باب التظلم على درجات الطلاب وإعادة تصحيح أوراق الاجابة للمواد المشكوك في درجاتها عقب تسديد الرسوم المقدرة بـ 35 جنيه للمادة الواحدة حيث تيم التصحيح في حضور الطالب وولي أمره ويوقع ولي الأمر حضور جلسة التصحيح.

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