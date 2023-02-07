انطلاق أعمال النظافة وتطوير ودهان البلدورات بحي شرق أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ أعمال التطوير والتجميل وغسيل الأرصفة ودهان البلدورات وفقًا للامكانات المتاحة مع بذل مزيد من الجهود لرفع كافة المخلفات والقمامة والأتربة التي تضر بحالة الطرق والشوارع وتؤثر على البيئة المحيطة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات وتنفيذ خطط المحافظة الموضوعة مسبقاً.

وأشار اللواء عصام سعد إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات وتسخير الإمكانيات اللازمة لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الجمالي لأحياء ومراكز المحافظة بكافة الطرق الممكنة وذلك حرصًا على خلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين مناشدًا المواطنين بضرورة إلقاء المخلفات والقمامة بالأماكن والصناديق.

وأوضح عبداللطيف فضاله رئيس حي شرق إنه تم تنفيذ أعمال تطوير ودهان بلدورات عدد من الشوارع بنطاق الحي من بينها شارعي الجمهورية والثورة أمام حديقة الفردوس فضلاً عن استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات من أماكن التجميع وصناديق القمامة المخصصة لها.

وأضاف رئيس حي شرق أسيوط أن هذا يأتي بالإضافة إلى رفع وشفط الأتربة باستخدام سيارات الكنس الآلي وذلك خلال حملات على مدار اليوم بإشراف مروان ابراهيم وسيد عباس نائبي رئيس الحي ومصطفى نبيل مدير الحملة وسيد الموشى مدير قسم النظافة بالحي وذلك للمساهمة في الحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة.

وأشار عبد اللطيف فضاله رئيس حي شرق إلى الاهتمام الذي يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بهذا القطاع الهام والارتقاء بالمنظومة بالكامل بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأكد رئيس حي شرق إلي إستمرار أعمال التنظيف ورفع المخلفات ودهان البلدورات بمختلف شوارع حي شرق لعودة المظهر الحضاري مرة أخري إلي الشارع الأسيوطي.