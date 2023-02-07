الثلاثاء 07 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 7-2-2023 فى البنوك المصرية

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية

تحظى أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 7-2-2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث جوجل، وذلك عقب استقرار أسعار الصرف وفقًا للوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها بشكل دائم وفقًا لحالة العرض والطلب ومدى احتياج الأسواق المصرية للعملات.

أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 7-2-2023 في البنوك الآن

يستطيع المواطنين معرفة التغييرات التي طرأت على أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 7-2-2023 في البنوك المصرية من خلال موقع «الدستور» الإلكتروني، حيث يعرض للقراء تحديث الأسعار في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها على مدار اليوم وهي كالتالي:-


العملات في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.23 جنيه في عمليات الشراء و في عمليات البيع 30.33 جنيه.

اليورو الأوروبي وصلت قيمته إلى 32.59 جنيه للشراء و 32.70 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بلغ سعره نحو 36.50 جنيه للشراء و 36.63 جنيه للبيع.

الريال السعودي سجل نحو 8.05 جنيه للشراء و 8.08 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي قدر بنحو 98.89 جنيه للشراء و 99.28 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

سعر طن الأسمنت خلال تعاملات يوم الاثنين 6 فبراير

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم الإثنين 6 فبراير2023 عيار 925 في مصر


العملات في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.15 جنيه في عمليات الشراء و في عمليات البيع 30.25 جنيه.

اليورو الأوروبي وصلت قيمته إلى 32.38 جنيه للشراء و 32.66 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بلغ سعره نحو 36.24 جنيه للشراء و 36.53 جنيه للبيع.

الريال السعودي سجل نحو 8.02 جنيه للشراء و 8.06 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي قدر بنحو 95.32 جنيه للشراء و 99.09 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.23 جنيه للبيع.

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ارتفاع طفيف.. سعر الدولار اليوم الإثنين 6-1-2023 في ختام التعاملات

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أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين للمستهلك وسبب ارتفاعها في الأسواق

العملات في بنك مصر

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.15 جنيه في عمليات الشراء و في عمليات البيع 30.25 جنيه.

اليورو الأوروبي وصلت قيمته إلى 32.34 جنيه للشراء و 32.66 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بلغ سعره نحو 36.24 جنيه للشراء و 36.53 جنيه للبيع.

الريال السعودي سجل نحو 8.02 جنيه للشراء و 8.06 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي قدر بنحو 95.34 جنيه للشراء و 99.09 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.23 جنيه للبيع.

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اسعار العملات الاجنبية أسعار العملات العملات الاجنبية البنوك المصرية الدولار الامريكي اليورو الأوروبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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