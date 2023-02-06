الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي وخطوات الحصول عليه

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

خصصت الحكومة معاش “تكافل وكرامة” لبعض الفئات من المواطنين الأولى بالرعاية لمساندتهم في مواجهة تحديات تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي خلال عام 2016، ومع استمرار التداعيات الاقتصادية نظرًا للأوضاع الاقتصادية العالمية، قررت الحكومة رفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.

ويعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة وخطوات الحصول عليه.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة

يستطيع المواطنون الحاصلون على معاش تكافل وكرامة الاستعلام عنه من خلال الرابط الذي وفرته وزارة التضامن الاجتماعي لذلك من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا.

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ثم كتابة الرقم القومي لصاحب المعاش والمكون من 14 رقًمًا، ثم الضغط على زر استعلام، ويمكن من خلال نفس الرابط تقديم شكوى تكافل وكرامة من خلال كتابة الرقم القومي ثم الضغط على زر شكوى. 

خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة 

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات الحصول على معاش “تكافل وكرامة” عبر بوابتها الإلكترونية ومنها التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة ومنها صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر، صور قسيمة الزواج أو الطلاق، صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

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ولابد أن يوفر الراغب في الحصول على معاش تكافل وكرامة من ضمن الاوراق..  صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت، وقيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً، كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة، صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

وأيضًا صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال، صورة اقرار الوصاية للأيتام، صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام .

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