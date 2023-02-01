رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة وشروط القبول والاستبعاد

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة، بلغ 5.2 مليون مستفيد حتى الشهر الجاري.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

وأشارت وزارة التضامن، إلى أن هناك عدد من الشروط للحصول على الدعم وهى:

- أن تكون الأسر المتقدمة للحصول على الدعم تحت خط الفقر.

- عدم حصول المتقدم على تأمين أو العمل بالقطاع الخاص سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها.

- عدم العمل بالحكومة سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها.

- أن يمون المستفيد متواجدًا داخل البلاد وقت الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة.

- استكمال بيانات التقدم لبرنامج تكافل وكرامة بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.

- عدم تقاضي أي معاش تأميني او أي دخل شهري أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

- عدم وجود أبناء في مدارس خاصة تزيد مصروفاتها السنوية عن 2000 جنيه مصري للطفل الواحد.

- عدم تملكه اراضي وقت التمليك.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد لتكافل وكرامة

وأضافت وزارة التضامن، أن هناك عدد من الخطوات التى يمكن مم خلالها الاستعلام عن الأسماء الجدد لتكافل وكرامة من خلال الرابط التالي:- من هنا.

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة من منافذ الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

المستبعدون من الحصول على الدعم تكافل وكرامة

- امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر بهدف التجارة.

-القيد فى القوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضي معاش من تلك الجهات.

- حيازة أرض زراعية تزيد عن فدان.

- امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار.

- امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل وسيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000.