الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اختفاء شاطئ إدوارد الخياط.. 15 صور ترصد تداعيات الطقس السيئ بالإسكندرية

تداعيات الطقس السيء
تداعيات الطقس السيء بالإسكندرية

واصلت موجة الطقس السيئ ضرب الإسكندرية، حيث ارتفعت سرعة الرياح وتواكب معها سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق، فضلًا عن ارتفاع الأمواج الأمر الذي ساهم في أضرار كبيرة بشاطئ إدوارد خراط بمنطقة سيدي بشر شرق المدينة، وذلك بسبب نحر البحر.

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هبوط أرضي بطريق الكورنيش واختفاء رمال الشاطئ

وتسبب الطقس السيئ إلى هبوط أرضي بطريق الكورنيش بمنطقة سيدي بشر وميل سور الكورنيش وانهيار سلم شاطئ ادوارد الخراط، التي اختفت رماله تمامًا مع ارتفاع الأمواج اليوم وشدة الرياح.

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وترصد الدستور من خلال  15صورة بالتقرير التالي تداعيات الطقس السيء على الإسكندرية.


وتعرضت الإسكندرية لأمطار غزيرة متواصلة مما أدت إلى حدوث تجمعات لمياه الأمطار في عدة مناطق، وتم التعامل الفوري مع تراكمات المياه ورفعت المحافظة درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوي الأحياء.

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كما تعرضت الإسكندرية لنشاط في الرياح، وارتفاع الأمواج بشكل غير عادي، أحدث تآكل لجزء من شاطىء إدوارد خراط أدى إلي تشقق في الرصيف المتواجد على الكورنيش بطول 20 متر، وميل السور بسبب الأمواج.


ومن جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه على الفور تم التنسيق الكامل مع جهاز تعمير الساحل الشمالي، وحماية الشواطئ، وإدارة المرور، والحي، وجميع الأجهزة المعنية، للبدء الفورى في معالجة الرصيف والسور.

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التعامل الفوري مع نحر البحر وحماية رصيف الكورنيش


أوضح محافظ الإسكندرية أنه تم البدء على الفور في التعامل مع النحر، حيث تم وضع كتل خرسانية تمهيدا لوضع بلوكات، وحماية الرصيف والشاطئ، ومعالجة الإنشقاقات، وما أتلفته الأمواج، وذلك من خلال هيئة جهاز تعمير الساحل الشمالي وحماية الشواطئ بالتنسيق مع المقاولون العرب والجهات المختصة.

وأكد على وضع علامات إرشادية بنطاق المنطقة المتضررة، وشريط تحذيري لتنبيه المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر وعدم السير في تلك المنطقة المحددة حفاظا على سلامتهم.

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تواجد ميداني للصرف والأحياء وغرفة عمليات على مدار اليوم

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء، والصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة بالشوارع لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المدينة.

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وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

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موجة من الطقس السيئ ختفاء شاطئ نحر البحر هبوط أرضي بطريق الكورنيش تواجد ميداني الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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