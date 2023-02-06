محافظ المنوفية ووزيرة الهجرة يسلمان مساعدات مالية وعينية للأسر الأولى بالرعاية

سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، مساعدات مالية وعينية (مواد غذائية ولحوم وبطاطين) لعدد من الحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة لتخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة.

جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عمر إدريس مستشار المحافظ لشئون الوحدات المحلية، والدكتور علاء الدين حسن منسق عام مؤسسة "حياة كريمة" بالمنوفية، ومديري مديريات التموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والصحة بالمحافظة.

يأتي هذا اللقاء على هامش زيارة وزيرة الهجرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بهدف التوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها بتواجدها وسط أهالي محافظة المنوفية بلد العظماء والرؤساء التي تتسم بتاريخها العريق منذ القدم، مشيدة بجهود محافظ المنوفية وحرصه على عقد العديد من اللقاءات الدورية والمستمرة من أجل المساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم لتوفير حياة كريمة وآمنة تفعيلاً لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية.

وأكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه البالغ بتنظيم تلك اللقاءات بشكل دوري لمد يد العون للأسر الأولي بالرعاية والحالات الأكثر استحقاقا والوقوف على الحالة الصحية والاجتماعية لهم وتقديم الحلول الفورية لمطالبهم واحتياجاتهم، مؤكداً استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، فضلاً عن تواجد مسئولي الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة للتواصل المباشر مع جميع الحالات للتعرف على مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لتقديم خدمة متميزة وبشكل غير تقليدي حفاظاً على حقوقهم .



وخلال اللقاء قدما محافظ المنوفية ووزيرة الهجرة الشكر والتقدير لمؤسسة "حياة كريمة" لدعمها الكامل وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء، مثمنين الجهود المبذولة للمؤسسة لرفع جودة حياة المواطن المصري خاصة بالقري المصدرة للهجرة غير الشرعية، بجانب العمل على تأهيل وتدريب الشباب وفق احتياجات سوق العمل.



وفى لفته إنسانية وخلال استماعه لشكاوى المواطنين، وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتسهيل الإجراءات اللازمة بشأن طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات من مركز بركة السبع تحتاج إلى إجراء عملية قلب مفتوح، وتحويل شاب يعاني من الإدمان بمركز تلا إلى مستشفى الصحة النفسية بميت خلف لتقديم كافة الخدمات الطبية له، بالإضافة إلى تحويل ثلاث حالات يعانون من آلام الفقرات إلى مستشفى المخ والأعصاب، وتسهيل إجراءات العلاج على نفقة الدولة لحالتين بمستشفى تلا لاتخاذ اللازم.

وكلف محافظ المنوفية وكيل وزارة التضامن بسرعة بحث أسباب تأخير صرف معاش تكافل وكرامة لـعدد من المواطنين بنواحي المحافظة، موجهاً مدير مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين وصرف معاش إعاشة لبعض الحالات مراعاة لظروفهم المعيشية الصعبة.